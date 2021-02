HOVEDROLLEN: Ida Elise Broch fyller rollen som Johanne i seermagneten «Hjem til jul». Foto: Netflix

Netflix bekrefter: Helt slutt for «Hjem til jul»

Fansen som har håpet på en fortsettelse på «Hjem til jul»-eventyret, blir skuffet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Selv om Johanne (spilt av Ida Elise Broch), så ut til å lykkes i kjærlighetsjakten på slutten av sesong to, har det ikke vært satt offisielt punktum for serien.

I sosiale medier har seere fra hele verden ytret håp om å få gjensyn med Jonas og (spilt av Felix Sandman), men så langt har ikke Netflix svart hverken bekreftende eller benektende.

Nå kan imidlertid strømmegianten opplyse til VG at det ikke blir noen sesong tre.

– Å lage «Hjem til jul» har vært en fantastisk opplevelse, og vi kunne ikke bedt om bedre respons fra fans over hele verden, sier regissør Per Olav Sørensen i en e-post til VG via Netflix.

Han sier at den andre sesongen var ment å være den siste, og at den oppsummerer historien på en vakker måte.

– Vi ønsker å takke skuespillerne og de andre som har jobbet på produksjonen for at de har vært med å bringe Johannes kjærlighetshistorie til skjermen, sier Sørensen.

Tesha Crawford, Director International Originals Northern Europe i Netflix, takker rollebesetningen og Sørensen for reisen.

– Det er fantastiske mennesker som har brakt denne serien til live, sier hun til VG.

Også på Ida Elise Brochs Instagram – og på Netflix sin – har fans fra hele verden skrevet kommentarer med ønske om et gjensyn til neste jul. «Vær så snill å gi oss sesong tre!», trygler mange: