DELER SCENEN: De to kranglefantene Sam Wilson og Bucky Barnes.

Røper detaljer om ny «Marvel»-serie

Fredag tar «Falcon and The Winter Soldier» over stafettpinnen fra suksessen «WandaVisison». NB! Kan inneholde spoilere fra tidligere Marvel-filmer.

Av Jonathan Falk

Marvel har for alvor kommet i gang med TV-seriesatsingen på Disney +. Etter at publikum flokket seg til «WandaVision», får man nå følge ferden videre for Sam Wilson aka Falcon og James «Bucky» Barnes aka The Winter Soldier.

De som er kjent med Marvel-universet vet at det har vært spenninger mellom de to karakterene. På en digital pressekonferanse, hvor VG var til stede, utbroderte skuespiller Sebastian Stan om forholdet.

DUO: «Falcon and The Winter Soldier» er den andre MCU-serien på Disney+.

– Hvordan har forholdet mellom Sam og Bucky endret seg i serien? får Stan spørsmål om.

– Det har det ikke, svarer han, til latter fra sine med-paneldeltagere, deriblant Marvel-sjef Kevin Feige og skuespiller Anthony Mackie.

– Dette med PTSD (posttraumatisk stresslidelse journ.anm.), at de begge er soldater, menn som har tjenestegjort, det er ting som bringer dem nærmere hverandre. Det er en slags æreskodeks dem imellom, forteller Stan.

«Norsk» regissør

Kanadiske Kari Skogland, som ble Emmy-nominert for sin regi i serien «Handmaid’s Tale», sitter også i panelet. Og det norskklingende navnet er nettopp det; norsk.

– Jeg har norske aner i familien min, fortalte hun til avisen The Australian, tilbake i 2018.

Skogland forteller at hun tar over Marvel-skuten med stor respekt.

– Vi har tilnærmet oss serien som filmer. Helt siden starten har vi behandlet det som seks 60 minutter lange filmer, hvor vi har prøvd så godt vi kan å sette en strek etter en time, sier hun.

GÅR I ARV: Sam Wilson arvet skjoldet etter Captain America.

Ny Captain America?

Den siste «Avengers»-filmen endte som kjent med at en aldrende Steve Rogers (Captain America) overlot sitt ikoniske skjold til Sam Wilson. Om dette betyr at Falcon nå overtar rollen, vites ikke.

Skuespiller Anthony Mackie delte imidlertid sine tanker på pressekonferansen.

– Akkurat som alle andre så vil han ikke se Captain America forsvinne. Akkurat som han var deres «Cap», så var han Sams «Cap». Det er derfor han på slutten av «Endgame» sier at skjoldet føles som «noen andres». Han er bare en fan som vant lotteriet, sier Mackie om rollefiguren han spiller.

Kevin Feige var også ute denne uken og drepte håpet til de som ventet et Captain America -comeback fra Chris Evans.

– Jeg sier sjeldent «nei» til noe som helst lenger, for jeg blir alltid så overrasket over hva som skjer. Men akkurat det ryktet tror jeg ble nokså raskt avfeid av mannen selv, sa Feige til EW.

«Falcon and The Winter Soldier» kommer i seks episoder, og har premiere på Disney + på fredag.