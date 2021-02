EKSPAR: Evan Rachel Wood og Marilyn Manson. Foto: AP

Evan Rachel Wood om Marilyn Manson: − Farlig mann

Evan Rachel Wood (33) kommer med sterke anklager mot Marilyn Manson (52) i et åpent innlegg. Flere kvinner følger etter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Westworld»-skuespilleren la mandag morgen ut et tekstinnlegg på Instagram, omtalt av Vanity Fair, der hun forteller at mannen som skal ha utsatt henne for mishandling tidligere i livet, er Brian Warner – best kjent som rockerebell Marilyn Manson.

«Han startet med forførselsesmetoder da jeg var tenåring, skriver Wood om Manson – som også er skuespiller.

Wood hevder videre at Manson hjernevasket og manipulerte henne, og at det var på den måten han fikk henne underkuet.

«Men nå er jeg ferdig med å leve i frykt for hevn, baktalelse og utpressing. Jeg er her for å avsløre denne farlige mannen og sette søkelyset på alle bransjene som har gjort det mulig for ham å holde på, før han ødelegger enda flere liv», lyder det i innlegget, som etter tre timer hadde fått over 46.000 likerklikk og mer enn 14.000 kommentarer.

«Jeg stiller meg opp sammen med de andre ofrene som ikke vil tie lenger», skriver Wood.

Manson har så langt ikke kommentert utspillet.

Etter at Wood postet sitt innlegg mandag, har også fire andre kvinner, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, Gabriella og Ashley Waters stått frem med egne historier. Sistnevntes konto er imidlertid senere slettet/stengt.

Alle de fire kvinnene hevder alle at de sliter med posttraumatisk stressyndrom, depresjoner, angst og andre senskader etter seksuelt misbruk av Manson.

Evan Rachel Wood var bare 18 år da hun ble offisielt sammen med Marilyn Manson, som da var 36. Samtidig ble det kjent at de hadde hatt et kort forhold ett år tidligere.

Tre år senere, i 2010, forlovet de seg, men forlovelsen varte bare syv måneder. Året etter sto Wood frem som bifil.

2007: Evan rachel Wood og Marilyn Manson på konsert i London. Foto: Yui Mok / PA Wire

Wood, også kjent fra «True Blood», har vært åpen også i flere intervjuer om at hun skal ha blitt mishandlet og voldtatt i et tidligere forhold. Det er imidlertid første gang hun navngir vedkommende, selv om det i mange år har vært spekulert på om det er Manson hun sikter til.

I fjor ga Mansons PR-apparat en lang uttalelse i forbindelse med direkte spørsmål fra bladet Metal Hammer. Der tok de avstand fra anklagene og skrev blant annet at «hvem som helst kan få andre til å tro hva som helst på nettet»:

«(...) At Manson blir beskyldt for grusomme ting av anonyme kilder uten at vi får vite hvilke, er det umulig for oss å kommentere. (...)»

Mansons tidvis brutale låttekster har også bidratt til spekulasjoner. Ikke minst vakte det oppsikt da han i et intervju med Spin i 2009 uttalte at han «hver dag fantaserte om å knuse skallen hennes med en slegge».

Mansons apparat hevdet at denne uttalelsen var skuespill i forbindelse med lanseringen av en ny plate, og at det ikke lå noe alvor bak.

I 2018 meldte Hollywood Reporter at Manson var politianmeldt for seksuelt misbruk i forbindelse med en hendelse i 2011. Saken ble henlagt på grunn av manglende bevis.

Wood har siden metoo-bevegelsen startet høsten 2017, engasjert seg sterkt i arbeidet til Sexual Assault Survivors' Rights Act, samt kampen for å få gjort om foreldelsesfrister for seksuell vold.

I 2019 delte Wood et bilde av seg selv på Twitter, der man kunne se sår og arr på armen. Hun forklarte at sårene stammer fra tiden der hun skar seg selv, et desperat forsøk på å skåne seg selv mot en tidligere kjæreste, som var voldelig.