HELT HARALD: Etter nesten tre år er Harald Rønneberg tilbake på TV. Foto: Sebastian Ludvigsen/TV 2

TV-anmeldelse «Helt Harald»: Halvveis, Harald

Litt mye Harald i Rønnis’ TV-comeback.

Publisert: Nå nettopp

«Helt Harald»

Norsk underholdningsserie i åtte deler

På TV 2 mandag 2. februar kl. 20.00 og på TV 2 Sumo

Med: Harald Rønneberg, Kygo, prinsesse Märtha Louise, Aksel Lund Svindal, Solveig Kloppen, Marcus og Martinus, Jan Thomas, Else Kåss Furuseth og Julie Bergan

I fjor på denne tiden hadde «Casa Numme» møtte Thomas Numme og kona andre TV 2-tilknyttede par på Nummes familiehytte i Costa Blanca i Spania. Det er vanskelig å kalle det en seersuksess.

Andre halvdel av «Senkveld»-duoen, Harald Rønneberg, møter også mennesker, men gjennomfører møtene på egen hånd. På gjestenes hjemmebane skal han gi helt vanlige TV-programledere, musikere, sportspersonligheter og andre stjerner en stemme.

Tittelen spiller ikke på Harald Rønneberg som superhelt Harald, mer noe Ibsensk i «være seg selv fullt og helt». Om noen var i tvil. Eller «Det er begrensa hvor dritt det kan gå», som mottoet er.

De to programmene VG har fått se strekker et opplegg over to døgn. Først et «bli bedre kjent»-intervju med overnatting. Så en vill aktivitet som Rønnis har drømt om omtrent hele livet.

HELT MÄRTHA: Rønneberg legger ikke skjul på at han kjenner prinsesse Märtha Louise fra før. Foto: TV 2

Den første dagen inkluderer et element av livsmottoet i kombinasjon med «gjør ting han ikke kan». Her representert ved et fryktelig forsøk på å synge Journey’s «Don’t Stop Believing» med Kygo på flygel, og et mindre fryktelig forsøk på vinterlig trav med prinsesse Märtha Louise.

Vi får ikke vite så mye mer om Kygo enn at han er en ganske vanlig og likandes fyr i Bergens dyreste enebolig. Prinsesse Märtha Louise forteller gråtende og nært om hvordan hun fikk beskjeden om Ari Behns bortgang, og minnene om ham som far til sine barn. Rønneberg legger ikke skjul på at han kjenner Märtha Louise fra før, og omtaler kongefamilien i uformelle vendinger som vil engasjere entusiaster i rojal etikette.

Programmet med prinsessen leverer da også mye bedre på «nært» enn episoden med Kygo. Men ikke for mye. Dette er tross alt feelgood-TV, så Durek Verrett er en ålreit fyr.

Motsatt er det med utfordringene.

Å stå på vannski bak danskebåten og ta verdensrekord i innendørs langrenn er to helt forskjellige punkter på «Ta Sjansen»-skalaen. Førstnevnte er faktisk ganske fartsfylt og spennende. Kygo imponerer med solide vannski-skills. Skigåingen er mer langtekkelig og monoton, som verdens lengste femmil, bare at kommentatoren også er en av skiløperne. Til tross for et trillende latterkick fra Märtha Louise, noen timer ut i det tolv (!) timer lange løpet.

HELT ELSE: I et senere program dukker NRK-programleder Else Kåss Furuseth opp. Bak henger mottoet til Harald Rønneberg – og serien. Foto: TV 2

Harald Rønneberg er sannsynligvis en av verdens triveligste fyrer. Han er god til å by akkurat nok på seg selv. Og til å la skravla gå, uten å bli andpusten. Dessuten er det sjarmerende at han for eksempel gjør tannpuss til et gjennomgående konsept, og lager Fjordland-mat når han skal diske opp med middag.

Som underholdningsprogram får «Helt Harald» derimot en mer enn vag følelse av halvfabrikat. Det mangler ulike ingredienser for at dette virkelig skal være verdt å følge med på. Man har egentlig ikke godt nok innhold til å fylle tre programkvarter.

De som savner en smilende Rønneberg i TV-ruten si og samtidig synes det er for lenge siden for eksempel Jan Thomas og Solveig Kloppen har vært på samme skjerm, har uansett fått et drømmeprogram fram til påske.