TV-anmeldelse «Den tynne blå linjen»: Svenske tilstander

Sverige 2021: Det er en jungel der borte!

«Den tynne blå linjen» («Tunna blå linjen»)

Svensk krimdrama i 10 deler

Premiere på NRK TV søndag 24. januar, premiere på NRK 1 7. februar

Serieskaper: Cilla Jackert

Manus: Cilla Jackert, Erik Ahrnbom, Malin Marmgren

Regi: Anders Hazelius, Sanna Lenken, Mikael Hansson

Med: Amanda Jansson, Oscar Töringe, Gizem Erdogan, Per Lasson, Sandra Stojiljkovic, Anna Sise

Det sies gjerne at Steven Bochcos «Hill Street Blues» (1981-1987) var det store gjennombruddet for den «realistiske» TV-politiserien. I dét lå det at den var utpreget urban, lite glamorøs og til tider ganske håpløs.

«Hill Street Blues» innbilte seg ikke at krigen mot kriminalitet kunne «vinnes». Det eneste man kunne gjøre, var å etter beste evne begrense den. Politifolkene vi møtte i den, kjempet mot en overmakt – og visste det. De gjorde feil og ble slitne.

SVTs storsatsning «Den tynne blå linjen», som utspiller seg i Malmö, føyer seg inn inn i denne tradisjonen. Den går ikke dypt inn i samfunnsstrukturer og årsakssammenhenger, à la «The Wire» (2002-2008), i hvert fall ikke ennå. Men den anerkjenner at samfunn er uperfekte greier. Og at også politifolk har dårlige dager på jobben.

GUDSORD FRA NORRLAND: Anna Jansson i «Den tynne blå linjen». Foto: Carolina Romare / SVT

Sara (Jansson), fra Umeå i Norrland, virker i utgangspunktet for ømskinnet og følsom for yrket hun har valgt. Hun er et godt menneske, personlig kristen og greier, og har et ønske om å hjelpe folk (hun bearbeider fremdeles et traume fra fortiden).

Dette ønsket lar seg ikke alltid forene med de tøffere sidene av politiarbeidet. Sara tar ting personlig, tar med seg jobben hjem om kvelden og gråter av glede når ting ender vel. Gråter når det ikke ender vel også.

Partneren hennes, Magnus (Töringe), har lengre fartstid i bransjen, og jobber med å venne henne av med det. Han har selv en narkoman søster, og er en litt nevrotisk, ensom ung mann, som aldri rører fet mat eller godterier.

«A SA JU AT JAG INTE VILLA HA NÅN GODIS!»: Oscar Töringe i «Den tynne blå linjen». Foto: Linus Eklund / Anagram / SVT

Man trenger ikke være Kirsten Giftekniv får å ense at Sara og Magnus skal få følelser for hverandre. Så gjenstår det å se hvor kompliserte disse blir. Ganske kompliserte, kan det virke som.

Påfallende mange av de mest sentrale karakterene i «Den tynne blå linjen» er single. Den intense Leah (Erdogan) har tilsynelatende bare morfaren Jurek (spilt av regissøren Jurek Sawka) i livet sitt – en jødisk mann som driver en «livsmedelbutik» på et gatehjørne i en utsatt del av byen. Han er utagerende og oppfarende nok for to, og en smule koko, på en klart sympatisk måte.

Gruppelederen Jesse (Lasson) er separert fra sin kone og på vei mot skilsmisse, men nekter å innse det. Ingen av disse menneskene er heltemateriale. De er vanlige slitere med flust av problemer både på jobben og hjemme.

VÆR FORSIKTE DER UTE: Anna Jansson, Gizem Erdogan og Anna Sise (fra venstre) i «Den tynne blå linjen». Foto: Linus Eklund / Anagram / SVT

«Den tynne blå linjen» er ikke overvettes original. Menneskene i den er typer vi har sett før, som forsøker å løse saker av tradisjonell art (narko- og sexsalg, husbråk, drap, vold, selvmordsforsøk, trafficking, partnervold, tyveri – alle klassikerne er med).

Det at den også er et romantisk drama, føles noen ganger som noe serieskaperen Cilla Jackert har skrevet inn for å få den bitre medisinen til å gå ned. Det må jo ikke bli for tungt, skittent og håpløst heller.

Det ene litt nyskapende grepet er de mange Twitter og SoMe-meldingene som stadig dukker opp på skjermen. De er signert Malmös innbyggere, som alle innbiller seg at de har sett eller hørt noe viktig – og alltid har en «sterk mening» om det de tror foregår.

FAKKET: Oscar Töringe i «Den tynne blå linjen». Foto: Linus Eklund / Anagram / SVT

Det meste er selvsagt sladder og babbel, surt og sint som et kommentarfelt på finansavisen.no. Vi får et ganske fiffig innblikk i hvordan det føles å skulle kjempe mot vindmøller.

«Den tynne blå linjen» har sine svakheter, hvorav det at den gir et overveiende roserødt bilde av politiet, nok er den som kommer til å bli diskutert mest i vårt naboland. Det er meningen at vi skal synes synd på politifolkene.

Men det er en meget velskrevet og vellaget serie, som evner å si noe det er verdt å få med seg om storbyens kompleksitet. Den er dessuten oppsiktsvekkende godt spilt. Det gjelder hovedrollene (Erdogan skiller seg ut i en jevnt over strålende bukett) og – mest imponerende av alt – de mange små birollene:

Mennesker som er med i bare et minutt eller fem, men som likevel slår en som godt tegnede og troverdige. Det er ingen liten bedrift.

Og husk: «Let’s be careful out there».

Anmelderen har sett fem av ti episoder