DOBBEL ESPRESSO: Petter Nyquist og Camilla Svingen fra Erlik Oslo skal prøve å gjøre rusavhengige til baristaer. Foto: THOMAS L. BERG/TV2

TV-anmeldelse: Hjertevarm kaffekos

Publisert: 28.02.18 12:27 Oppdatert: 28.02.18 12:59

TV 2018-02-28T11:27:35Z

Nærgående koffein som får fram det beste i hvem som helst.

5

«Petter Uteligger: En ny sjanse»

Norsk dokumentarserie i 10 deler

Med: Petter Nyquist

Sendes onsdager 21.40 på TV2, fra 28. februar

Innimellom alt det overfladiske kaoset i Farmen Kjendis, Bloggerne, Camp Kulinaris og andre serier der vi gjør overfladiske perledykk i menneskers ilandsproblemer, dukker det noen ganger opp mennesker som faktisk sliter med noe reelt.

Nei, jeg snakker ikke om «Luksusfellen», men de ulike seriene der Petter «Uteligger» Nyquist trekker opp de som er lengst nede. Helt fra han frivillig bodde på gaten i serien som har gitt ham tilnavnet sitt, har 38-åringen utvist en unik evne til å komme i kontakt med og videreformidle hvordan rusavhengiges hverdag faktisk er. Uten å stå i veien for hovedpersonene.

Her er han sammen med en gjeng som muligens kan komme seg tilbake til den hverdagen de fleste av oss kjenner, via å selge et avhengighetsdannende rusmiddel som er så gjennomgående akseptert at vi ikke tenker på det som et samfunnsproblem.

Jeg snakker selvsagt om kaffe.

=Oslo skal starte sin egen kaffebar i Akersgata. Den skal drives av de samme menneskene som selger =-magasinet, og på den måten fungere som et arbeidstilvennende tiltak.

I motsetning til andre historier fra virkeligheten, der vi ikke vet om deltagerne når målet, kan enhver ta turen til Oslo sentrum og oppleve kaffestedet Lonely Planet allerede fremhever i samme avsnitt som Tim Wendelboe og Fuglen. Ikke verst.

Serien forteller i stedet om utfordringene til de syv rusavhengige, som deler innsats og opplevelser og håp på veien fram mot åpningen.

De to første episodene perfeksjonerer Nyquists og TV-teamets fintfølende evner for å få frem hva og hvordan det egentlig er å være dradd mellom ulike forventninger i samfunnet. Noen av dem kjenner vi fra før. Noen har kommet langt siden sist, men sliter med fokus og konsentrasjon. Andre er vel så motivert, men har ikke alltid like gode dager. Det er en utfordring som er gjennomgående hos flere: De tar til seg oppgaven med baristakurs og hygieneopplæring med imponerende pågangsmot, men kan plutselig miste motet, åpenbart av helt andre årsaker.

Spesielt første episode, som veksler mellom kompetanseavklaring, konkurrentresearch og nabolagsanalyser av Joe & The Juice, Nord og andre nærliggende konkurrenter. Godt gjennomført innsiktsarbeid. Når vi senere følger flere av dem i dagliglivet, får vi veldig nære og private innblikk, som klarer å vise hvordan selv bare det å tenke på å komme på jobb noen ganger kan være en prestasjon i seg selv.

Dette er en rørende fortelling om folkene bak kaffemaskinene. Hvordan deres hverdagsutfordringer både engasjerer, bremser og roter til prosessen. Kamera er uten filter og presskanne. For det virkelig imponerende er hvor mye disse menneskene som er på sitt aller laveste byr på seg selv.

Anmeldelsen er basert på de to første episodene.