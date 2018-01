EKSPERT-TEAM: F.v.: Lene Drange, Silje Sandmæl, Magne Gundersen, Cecilie Lynum og Hallgeir Kvadsheim er eksperter i sesong 18. Foto: TV3

«Luksusfellen» 10 år: Totalslakt endte i TV-suksess

Publisert: 31.01.18 11:39

TV 2018-01-31T10:39:14Z

«Luksusfellen» fikk det glatte lag av VGs anmelder i 2008, men har siden seilt opp som en av TV3s aller største seermagneter.

«Økonomisk komikveld», skrev VGs anmelder i januar for ti år siden, da den aller første episoden av «Luksusfellen» gikk på lufta.

« Fordi utgangspunktet er så utrolig teit og umodent, fenger ikke problematikken i det hele tatt. At de to ekspertene klarer å holde seg alvorlige under samtalene med de to skipbrudne jålebukkene, er en gåte », lød det videre i anmeldelsen som ble fulgt av en skarve ener på terningen.

Men serien, hvor eksperter hjelper nordmenn med å få skakkjørt økonomi på rett kjøl, ble ingen flopp. Premieren i 2008 lokket 142.000 seere, og serien har på det meste samlet 461.000 seere. TV3 kan til nå skilte med 174 episoder, og i dag feirer «Luksusfellen» 10 år – med ny sesongpremiere.

Programleder og økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim (47) sier at han ble sjokkert over terningkastet fra VG.

– Jeg husker vi fikk alt fra én til fem i avisene. Det er anmeldernes fulle rett å mene hva de vil. Men jeg husker at VGs anmeldelse mellom linjene bar preg av at han kanskje ikke trodde at folk kunne være så løsslupne med egne penger, og at premisset for serien var vaklende, sier Kvadsheim.

VGs nå pensjonerte Jan Ovind (62) står for dommen han ga den gangen, men humrer litt over påminnelsen.

– Første program handlet jo om et ungt par, der hun hadde sko og klær til 500.000-600.000 kroner i skapet, og han brukte inntil 20.000 kroner på et barbesøk. Hun sluttet å jobbe, men syntes det var vanskelig å slutte å kjøpe dyre ting. De ba om hjelp til å forbedre økonomien, noe apen Julius ville ha vært i stand til å gi dem, sier han.

Ovind holder fast ved at premisset for det første programmet var så hinsides surrealistisk at det fortjente terningkast 1.

– Jeg har ikke fulgt «Luksusfellen» særlig etter det, for jeg ble skremt av det første møtet. At programmet har blitt bedre etter premieren, må betegnes som høyst forventet. Ellers hadde det forsvunnet fra sendeplanen med rakettfart. Fra terningkast 1 går det bare en vei - oppover. Lykke til i oppoverbakken, sier han.

Kvadsheim på sin side mener at «Luksusfellen» gjennom 10 år kanskje bare har vist toppen av isfjellet.

– Inkassoveksten og økningen av forbrukslån tyder på det. Bak hver deltager finnes muligens 10.000 andre i lignende situasjon eller verre, men som ikke vil på TV, sier programlederen.

Han tror hemmeligheten bak «Luksusfellen»-suksessen er summen av tre ting:

– At vi oppsøker folk hjemme, at programmet underholder – og at det er en nerve. Vi har funnet en form der vi heier på deltagerne.

TV3 ble skuffet over eneren den gangen, men i dag klarer de å le av det.

– Når jeg leser dette i dag, er det bare komisk, sier pressekontakt i TV-kanalen, Linda Glomlien.

– Anmelderen skriver at «problematikken ikke fenger», men programmet har vist det motsatte. «Luksusfellen» har bidratt til mer fokus på privatøkonomi i en tid der kredittkortene florerer og «det å gå i Luksusfellen» er blitt et etablert uttrykk, sier hun.

Silje Aven (27) og Edvard Helle (28) fra Sunnfjord fikk et nytt liv etter «Luksusfellen i fjor.

– Nå har vi alltid penger på matkontoen, og ellers økonomi til det vi trenger. Forholdet vårt er også mye bedre. Hadde det ikke vært for hjelpen vi fikk gjennom «Luksusfellen», tror jeg ikke vi hadde vært sammen i dag, sier Aven til VG.

TV3 mener at programmet, som også kan skilte med to Gullruten-priser, har vært med på å bryte ned tabuer.

– Det er blitt mindre vanskelig for folk å snakke om og ta tak i økonomiske problemer. «Luksusfellen» er en TV-serie vi er stolte av. Det er gøy å feire 10 år, sier Glomlien.

Kvadsheim fortsetter gjerne i mange år til.

– Men jeg kan bli sliten av selve prosessen, Gardermoen og dårlige baguetter på bensinstasjoner. Vi reiser jo landet rundt. Men jeg blir aldri lei av å hjelpe, forsikrer han.

I den kommende sesongen er det spesielt én sak som har gått inn på programlederen.

– Vi hjelper et flyktningpar i Bergen. De har fått det til på alle måter, men har gått på et feilskjær. Jeg blir så forbannet over kreditorer som her viser en helt ny skala av griskhet. Vi skal håndtere parets enorme vilje til å snu på ting samtidig som kreditorene viser en så stygg grådighet. Dette er en fæl sak.