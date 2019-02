TV-PROFIL: Anne-Kristine Augestad, her under innspillingen av en tidligere sesong av «Åndenes makt». Foto: TV NORGE

Anne-Kristine Augestad fra «Åndenes makt» er sykmeldt: Møtte veggen med et smell

Anne-Kristine Augestad (49) har levd helt tilbaketrukket fra offentligheten i et halvt år. Nå åpner hun opp om den psykiske kollapsen.

«Veggen kom helt plutselig», skriver Augestad på Facebook.

Der opplyser hun om at hun har grått mange tårer og vært veldig lei seg for at hun må ta det så med ro.

«Jeg må legge bak meg en del av meg selv, som gjorde at jeg mistet meg selv, og møtte veggen med et stort smell. Jeg blir aldri den samme igjen», forteller hun.

Fem år har gått siden Augestad ble TV-kjendis gjennom «Åndenes makt» på TV Norge. Siden har hun vært fast innslag i serien om de påstått klarsynte og spøkelseshistoriene, helt frem til før jul i fjor.

Hun har også gjennom to sesonger vært programleder for svenske «En natt på slottet» – om svenske kjendiser og deres møte med den angivelige åndeverdenen. Men for et halvt år siden ble det bråstopp for all jobbing.

Augestad forteller til VG at det har vært veldig tøft.

– For halvannet år siden fikk jeg diagnosen epilepsi. Legene mener jeg pådro meg det da jeg ble født – på grunn av surstoffmangel. Etter å ha slitt med helserelaterte problemer hele livet, fikk jeg endelig et svar på hvorfor jeg har hatt så store konsentrasjonsvansker og enormt søvnbehov. Jeg droppet jo ut av skolen på grunn av det. For to år siden begynte jeg også å få «blackouts».

ÅPEN: Anne-Kristine Augestad vil være med og gi psykisk sykdom et ansikt. Foto: HEGE BAROSEN MØLMANN

Men lettelsen over å få en diagnose, ble raskt overskygget over sorgen over å ha slitt med plager hele livet som kanskje kunne vært lettet på.

– Diagnosen var egentlig et sjokk. Det ble en tung kamel å svelge, og jeg endte rett og slett opp med en skikkelig depresjon – selv om jeg nå har fått medisiner som gjør den fysiske helsen bedre. Ikke minst er jeg lei meg for at jeg aldri fikk noen utdannelse, sier 49-åringen.

Augestad tror den store psykiske smellen i fjor kom som følge av press over mange år. Behovet for å fremstå perfekt og være positiv til enhver tid.

– Det er en kraftanstrengelse å oppføre seg som man er frisk når man ikke er det. Jeg skammet meg over ikke å være så perfekt som jeg ønsket. Veggen nærmet seg sakte, men sikkert, og til slutt bare smalt det. Jeg lå inne og kunne nesten ikke røre meg.

Men da skjønte Augestad at hun trengte hjelp. Og derfor er det også så viktig for henne å være åpen om egne plager.

– Man bør ikke vente med å oppsøke hjelp til man er helt satt ut av spill, slik som jeg gjorde. Terskelen for å be om hjelp må være lav, sier TV-kjendisen, som går i terapi hos en psykiater to ganger i måneden.

– Takket være de samtalene holder jeg det gående, sier hun iog legger til:

– Jeg orker ikke lenger å gå rundt og late som. Det er synd at psykisk sykdom er et så stort tabu. Mange er nok redde for å gå til legen i frykt for å havne under paraplyen «psykiske lidelser». Men livet er ikke for pyser. Jeg kjenner ingen som ikke har opplevd tunge tak. For meg er det ikke farlig å være åpen. Jeg skal fortsette å være det.

KOLLEGER: Anne-Kristine Augestad (t.h., her avbildet i fjor sammen med «Åndenes makt»-kollegene Lilli Bendriss, Tom Strømnæss og Lena Ranehag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Augestad har selv stor nytte av å lese om andre som er åpne om sine erfaringer. Nå vil hun selv være et eksempel for andre. Hun har fått hundrevis av kommentarer og støtteerklæringer på Facebook. Mange skriver at TV-kjendisen er modig som deler.

– Etter å ha vært borte fra sosiale medier i et halvt år, trodde jeg nesten at jeg var glemt. Jeg er så takknemlig for og overrasket over responsen. Det er vanvittig fint.

Hvor lang tid hun trenger for å bli frisk, vet hun ikke. Nå er det hvile som gjelder.

– Akkurat nå føles det nesten som jeg skal lære meg å gå igjen.

Men Augestad skriver ned mange tanker, og utelukker ikke at det kan bli en bok en dag. Hun håper å kunne dra i gang nye kurs og samtalevirksomhet i fremtiden. TV-planer har hun uansett ikke nå.

– Jeg er så glad for all erfaring TV-bransjen har gitt meg, og takknemlig overfor alle kollegene jeg har fått jobbe med. Hadde jeg hatt helse til å ta meg en utdannelse i ungdommen, så hadde jeg kanskje ikke utviklet mine klarsynte evner? Så kanskje var det meningen, smiler hun.

Augestad, som er gift og mor til to, bodde en periode i Tyskland med familien, men de flyttet hjem til Norge i 2016.

TVNorge opplyser at de er i sving med å planlegge en ny sesong av «Åndenes makt», men det er uvisst hvem som blir med, og når resultatet går på lufta.