UT AV REKKA: Christer Rødseth måtte i kveld ta den tunge turen ut fra «Farmen kjendis»-gården og inn på «Torpet». Foto: Hallgeir Vågenes

Christer røk ut av «Farmen kjendis»: – Skuffet

Det ble mesterkokken Christer Rødseth (28) som måtte forlate «Farmen kjendis» søndag kveld.

Erik Sæter, som tidligere i uken valgte Rødseth til sin andrekjempe, ble for sterk for kjøkkensjefen på Vaaghals i Oslo.

Til VG sier Rødseth at han ikke ble overrasket da det ble klart at han måtte ut i tvekamp.

– Jeg forventet egentlig å bli valgt som andrekjempe, men ble selvfølgelig skuffet, ettersom jeg ønsket å være videre på gården. Jeg storkoste meg der, sier han.

Årvåkne tv-seere denne uken har også fått med seg at han har gått rundt på gården med lapp foran det ene øyet.

– Jeg fikk en betennelse på øyet den siste uken. Jeg tror det må ha kommet av at jeg har hatt skitne fingre, eller da jeg tok på eller ut linser. Det var vanskelig å holde seg helt ren der inne, forteller Rødseth.

I et tidligere intervju har Christer Rødseth fortalt at han fikk en god tone med alle i denne sesongen av «Farmen kjendis», spesielt Mina Hadjian, og at han ikke ville ha vært opplevelsen foruten.

– Jeg stortrivdes på gården. Det passet meg helt perfekt. Flotte mennesker, hardt arbeid og rett og slett perfekte forhold for at jeg kunne trives. Det var selvfølgelig en stor omveltning, men alt i alt synes jeg det var en helt fantastisk opplevelse! sier 28-åringen fra Aurskog.

Christer Rødseth er for lengst tilbake til sin vanlige jobb på Vaaghals i Oslo og som kaptein på det norske kokkelandslaget. Han har gitt seg selv til OL i kokkekunst i februar neste år før han trekker seg tilbake fra kokkekonkurranser.