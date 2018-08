IKKE NÅDIG: Anna Anka er tilbake i «Svenske Hollywoodfruer» og hun har ikke mye pent å si om de andre fruene. Foto: Pontus Höök / poho

Anka skjeller ut de andre Hollywood-fruene

Publisert: 14.08.18 08:22 Oppdatert: 14.08.18 09:58

TV 2018-08-14T06:22:52Z

Snart er det klart for nye episoder av «Svenske Hollywoodfruer» og sesongens «nykomling» Anna Anka legger ikke fingrene imellom sin karakteristikk av de andre.

– De er ødelagte sjeler som er helt avhengig av oppmerksomhet, skriver Anna Anka i en e-post til den svenske avisen Expressen .

– Noen av de andre fruene trigget feil sider ved meg. De vingeklippet meg, men glemte at jeg har klør. Enkelte av de andre er forferdelige mennesker og viser ingen godhet, medmenneskelighet eller forståelse, skriver Anna Anka videre i e-posten.

En av de andre Hollywood -fruene, Sofie Prydz som bor i Los Angeles sammen med dj-ektemannen Eric Prydz, beskriver Anna Ankas inntreden i serien på denne måten:

– Hun har veldig mange sider, mange ansikter og man vet ikke om hun spiller eller om det er slik hun er. Hun er nok en av de mest ekstreme personene jeg har møtt i hele mitt liv.

Prydz trekker frem et spesielt tilfelle hvor det ble mye bråk og konflikter mellom de svenske Hollywood-fruene i serien.

– Hun kjenner oss ikke, men hun var veldig rask å trekke frem ting vi gjør feil, sider ved oss andre som hun misliker. Man blir sjokkert – og vet ikke om man skal begynne å kaste skitt tilbake. jeg kjenner henne og det blir veldig kunstig, sier Prydz.

TV3 i Norge har tidligere bekreftet overfor VG at den nye sesongen med Anna Anka også vil bli sendt på norsk TV3 i høst.

Da det i våres ble kjent at Anka gjør comeback i den populære serien, hadde hun blant annet dette å si:

– Jeg tok en pause – og nå er jeg klar igjen for å brette opp ermene og jobbe igjen. En av grunnene til at jeg kommer tilbake, er at jeg vil fortelle min versjon av alt som har hendt.

For norske TV-seere er ikke Anna Anka bare kjent fra Svenske Hollywoodfruer. Høsten 2011 var hun også med i «Skal vi danse» på TV 2. Uten at hun hadde ambisjoner om å vinne konkurransen.