VG anmeldte «Stjernekamp» låt for låt

VGs anmelder, Tor Martin Bøe, har kastet terning på samtlige bidrag i høstens første «Stjernekamp». Nå er det også klart hvem som fikk færrest stemmer med seg til neste lørdag.

En hektisk TV-høst er i emning, og lørdag braket det løs med nok en runde av NRKs lørdagssatsning, «Stjernekamp», der ti artister fra hele landet skal kjempe om å ta seg helt til topps i musikk-konkurransen.

Ingen røk ut av programmet i lørdagens sending, men stemmene tar artistene med seg til neste sending. Og det var, i tilfeldig rekkefølge, Dag Ingebrigtsen, Maria Arredondo og Chris Holsten som havnet nederst på den listen.

Alle terningkastene finner du lenger ned.

I åpningsprogrammet brynet artistene seg på sjangeren «rock», og det var Chris Holsten som startet showet med låta Hold Back The River av James Bay.

– Fy fader, jeg dør! Du har en så fin stemme, en smørstemme med tyngde. Og du har så bra kontroll. Det treffer meg veldig bra, sa Mona B. Riise i ekspertpanelen etter at Holsten hadde vært på scenen.

– Hva i alle dager skjer i refrenget. For ikke å snakke om slutten? Spør VGs anmelder etter kveldens tredje bidrag, signert Heine Totland, som ble belønnet med terningkast 3.

Selv om han ikke var mest populær blant stemmegiverne, imponerte rocker Dag Ingebrigtsen ekspertene i studio og ikke minst VGs anmelder. Det gjorde også Ulrikke Brandstorp, som sang Def Leppard-låta Pour Some Sugar On Me.

– Det er utrolig godt gjort å gjøre dette så seriøst, synge så godt og leve seg inn i en rockeboble som er mye større enn den Def Leppard noengang var inne i. Men er det rock? Herregud, hvem bryr seg, skriver anmelderen.

I fjor var det Adam Douglas som gikk helt til topps i «Stjernekamp».

VGs anmelder Tor Martin Bøe har gitt sin dom fortløpende i denne saken. VGs lesere er velkommen til å gi sitt terningkast på hver opptreden.