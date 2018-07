KRASJET: Pallett snakket ut om hvordan bilulykken opplevdes for henne. Foto: David M. Benett / Getty Images Europe

TV-stjernen etter bilulykken: – Jeg trodde jeg skulle dø

Publisert: 21.07.18 12:23

TV 2018-07-21T10:23:06Z

Det sier Roxanne Pallett som onsdag krasjet i en betongvegg i høy fart. Redningsmannskaper måtte bruke to timer på å skjære henne løs fra vraket.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å holde øynene åpne og ikke miste bevisstheten av frykt for at jeg lukket øynene for siste gang, sier Pallet, kjent fra TV-serien «Emmerdale» til engelske Mirror .

35-åringen var onsdag med i et bilrace i nærheten av Scarborough i England da hun krasjet i en betongvegg i høy fart. Hun ble fraktet til et sykehus i Hull med ambulansehelikopter. Pallett kjørte om kapp med en radiovert for å promotere eventet «Outlaw Gold Top Shootout».

Slik beskriver hun øyeblikket da hun skjønte at hun mistet kontrollen over den raske Formel 2-racerbilen:

– Det var som i sakte film, jeg trakk pusten dypt og ba til Gud om jeg måtte klare det, livredd for å dø. Det knøt seg i magen min - og følelsen av det kanskje var slik det skulle ende, var helt forferdelig, forteller Roxanne Pallett i intervjuet.

Hun hadde knapt nok satt seg i bilen - og bare kjørt en halv runde da hun trykket altfor hardt på gasspedalen.

– Jeg skjønte med en gang at jeg hadde store problemer, at dette ikke kom til å gå bra, forteller Pallett.

Hun husker stemmene rundt seg, redningsmannskapene som kom løpende til.

– Jeg var livredd, hadde store hodesmerter, klarte ikke å bevege hodet og slet virkelig med å holde øynene åpne. Hadde ingen følelser i hendene mine, og var helt overbevist om at jeg hadde mistet fingrene. Da jeg merket at jeg var i ferd med å miste følelsen i bena mine, ble jeg helt hysterisk.

I to timer arbeidet redningsmannskapene på høygir for å skjære henne løs fra bilvraket.

– Jeg ville bare sove, men alle ropte til meg: «Ikke bli borte. Hold deg her», forteller Pallett, som til alt hell kom fra den dramatiske ulykken med mindre skader.

I en oppdatering på sin instagramprofil , takker hun alle sine følgere for oppmuntrende ord.

– Dere fikk meg til å smile, selv når jeg hadde det som verst, skriver Pallet.