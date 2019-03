SKUMMEL: Ine Marie Wilmann spiller Lars’ mor og Leonard Valestrand Eike spiller Lars i den populære skrekkserien for barn. Foto: Anna Myking/Tordenfilm

Norske «ZombieLars» for skummel for svensk TV

I Sverige er SVT felt for å ha sendt en episode av barneserien «ZombieLars» i sendetid for barn. Det svenske medietilsynet mener serien er for skummel.

Publisert: 21.03.19 10:24







I Norge har «ZombieLars» vunnet Gullruten og gått i tre sesonger på TV. I Sverige er SVT i en historisk avgjørelse nå felt for å ha sendt serien for tidlig på kvelden.

På NRKs nettsider beskrives serien som «En hjertevarm og morsom serie om zombier og hekser - om tilhørighet, vennskap og det å skille seg ut.» Det står videre at den passer for barn over ni år.

Det er svenske Granskningsnämden för radio och TV, som omtrentlig tilsvarer Medietilsynet, som nylig har felt SVT for å ha sendt en episode av «ZombieLars» på Barnkanalen klokken 19.40 24. august.

les også Disse kan vinne Gullruten

Sendingen resulterte i flere anmeldelser til nemden, og klagene sammenfattes med at «programmet skildrer skremmende og realistisk vold utført av barn, i visse tilfeller mot et annet barn. Noen anmeldere bemerker at det er vanskelig for barn å forstå at programmet var på liksom og at det er en risiko for å normalisere vold og at barn hermer etter handlingene som beskrives.»

PLAGES: Siden Lars ikke kan dø, morer de nye klassekameratene seg med å prøve å drepe ham. Foto: Anna Myking/Tordenfilm

Serien handler om 11-årige Lars som er halvt menneske og halvt zombie - eller ulevende som de kalles i serien. Han flytter fra Detroit til Bekkebakken og får problemer med å passe inn.

les også Jakob Oftebro gjenopptar «Hamilton»: – Sikkerheten er økt med et par hakk

– Vi er naturligvis lei oss for å ha blitt felt. Vi opplever at «ZombieLars» er en fin serie som håndterer utenforskap på en kreativ og spennende måte. Vi ville gjerne vise serien som den var tenkt, og justerte egentlig bare litt i tonen i dubbingsarbeidet, sier innkjøpssjef for barn i SVT, Pontus Torpvret, til VG.

Han forteller at avgjørelsen er historisk:

– Det er første gangen som vi kan huske der et barneprogram felles for å være for skremmende til å sendes i sendeflaten for barn. Derfor kommer vi til å analysere grundig for å se hvordan vi håndterer situasjonen og serien framover på best mulig måte i samsvar med Granskningsnämdens avgjørelse, sier han.

PASSE INN: «ZombieLars» handler om å være annerledes og å forsøke å passe inn i et nytt miljø. Foto: Anna Myking/Tordenfilm

Her hjemme er serien sendt før det såkalte vannskillet klokken 21 på kvelden. NRK opplyser at sesongen som sendes nå - den tredje - sendes lineært på NRK Super klokken 19.15 på lørdager med reprise av forrige episode i kvarteret før, altså 19.00. Serien ligger også tilgjengelig på strømmetjenesten NRK TV.

Redaksjonssjef i NRK Super, Cathrine Simonsen, sier til VG at det nok er noen kulturelle forskjeller mellom Norge og Sverige.

les også Jenny Skavlan: – Jeg er en terningkast 3-skuespiller

I den svenske Granskningsnämden avgjørelse, står det at «programmet sendes på et tidspunkt da man skal vise varsomhet når det gjelder skildringer av vold og annet skremmende innhold. Granskningsnämden anser at scenene der Lars kaster seg ut fra et vindu, samt der hans klassekamerater kaster ham foran en lastebil og fra et hustak, kan virke skremmende på barn og er upassende å vise før klokken 21.00.»

Episoden innledes med en advarsel om at programmet kan være skummelt og bør sees med en voksen, men nemden mener dette ikke endrer bedømmelsen.

les også Skuespillerkolleger sørger over Luke Perry

I Norge er sesong 1 sett av 465.000 seere i snitt. Snittet for de tre sesongene til sammen så langt er 356.000. Et klart flertall ser «ZombieLars» på nett - hele 84 prosent av seerne velger å strømme serien.

Tallene fra NRK viser at aldersgruppen ni til tolv år står for 11 prosent av det totale konsumet. Den største seergruppen er aldersgruppen 40–49, som utgjør 19 prosent av den totale seeingen.