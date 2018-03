TV-DRONNING: Ellen Pompeo – her på Oscar-gallaen i Los Angeles nylig. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Ellen Pompeo til opprørte «Grey’s Anatomy»-fans: – Ikke skyld på meg

Publisert: 12.03.18 15:17

Det er krisestemning blant «Grey’s Anatomy»-tilhengerne etter at to av seriens mest populære profiler skal ha fått sparken.

« Vær så snill ikke å beskylde meg for at jeg er respektløs. Det hjelper ikke hva jeg sier. Ingenting jeg sier, faller i god jord, så nå vil jeg ikke si noe mer », lyder det fra Ellen Pompeo (48) på Twitter .

Pompeo, som spiller legen Meredith Grey – en av hovedrollene, har nemlig fått fansens vrede mot seg fordi de mener hennes lønnsforhøyelse har ført til at kollegene Jessica Capshaw (41) og Sarah Drew (37) skrives ut av sykehusserien etter sesong 14.

Capshaw har figurert i rollen som legen Arizona Robbins i ti sesonger, mens Drew har vært med i ni sesonger – i rollen som legen April Kepner.

Pompeo har i en lang rekke Twitter-meldinger de siste dagene forsikret at Capshaw og Drew ikke ville likt språkbruken og den vonde atmosfæren som sprer seg i kommentarfeltene der saken diskuteres.

TV-stjernen, som til nå har vært blant fansens yndlinger, påpeker også at reaksjonene til rasende fans bryter med det budskapet «Grey’s Anatomy» formidler – nemlig kjærlighet.

Pompeo langer også ut mot Deadline.com , som var de som brakte nyheten om at duoen slutter. 48-åringen mener det er uheldig at nettstedet velger å sette kvinner opp mot hverandre:

« Jeg er en stor jente. Deadline kan rette skytsen mot meg hvis de vil, men til dere fans: Vær så snill ikke å falle i fella. Dette handler ikke om størrelsen på min lønn».

Mens Pompeo kan skilte med en årslønn på opp mot 200 millioner kroner i året, er det altså over og ut for Capshaw og Drew.

Drew og Capshaw har ikke selv uttalt seg konkret om stormen i leiren, men på kvinnedagen postet førstnevnte et bilde av seg og Capshaw på Instagram – samtidig som hun gratulerte kollegaen. Drew har også i ferske poster i sosiale medier takket for støtten fra trofaste fans med å poste utklipp fra fansens sørgereaksjoner.

Capshaw har i et eget Instagram-innlegg takket for seg og sagt at det er vondt å la rollefiguren fare.

« Men jeg trøster meg med at hun vil leve videre i vår bevissthet », lyder det fra skuespilleren.

Det er altså ingenting som tyder på at de to «Grey’s»-veteranene slutter frivillig.

Skuespillerne føyer seg inn i den lange rekken av kolleger som har lidd samme skjebne .

I 2010 hintet Pompeo til at hun vurderte å gi seg , men i stedet har hun blitt mer og mer sentral. Nå er hun blant verdens desidert best betalte kvinnelige TV-skuespillere, og blir å se i serien i minst to år til .