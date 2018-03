STRUTTER: Eva Longoria på Costume Designers Guild Awards i Beverly Hills for fire uker siden. Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES

Eva Longoria snart fødeklar

Publisert: 20.03.18 14:29

Høygravide Eva Longoria (43) har mye hun skal rekke før sønnen blir født.

Skuespilleren, best kjent fra TV-serien «Frustrerte fruer», er gravid for aller første gang, og terminen skal være i løpet av den kommende måneden.

43-åringen har allerede røpet for omverdenen at babyen i magen er en gutt.

Men den som tror at stjernen hviler på laurbærene før den store begivenheten, må tro om igjen. For halvannen uke siden lanserte Longoria en ny kleskolleksjon for kjeden HSN.

I et ferskt intervju med bladet In Touch betror hun for øvrig at ikke alt er på stell.

– Akkurat nå er jeg husløs, fordi jeg holder på å selge mitt gamle. Jeg har ikke noe barnerom, og jeg har ikke begynt å kjøpe noe som helst. Men snart er jeg innlosjert i mitt nye hjem, så da kan jeg begynne å fokusere på det. Jeg er veldig lykkelig, sier hun.

Meksikansk-amerikanske Longoria, for tiden aktuell i «Jane The Virgin», har gjentatte ganger opp gjennom årene måtte avkrefte spekulasjoner rundt graviditet. Hver gang har hun forklart det som er blitt påstått å være kul på magen, med at hun bare har hatt ekstra god matlyst .

I desember i fjor kunne hun imidlertid melde at hun og ektemannen, den meksikanske mediemogulen José Antonio Bastón (49), venter sitt første barn sammen. Paret giftet seg i 2016 .

Longorias ektemann har tre barn fra et tidligere forhold.

– Det er kjempegøy å være stemor, har den tidligere «Frustrerte fruen»-stjernen til E! News .

Ifølge IMDb.com har hun flere nye TV-filmer og prosjekter på gang.