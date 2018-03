DRONNING: Claire Foy og Matt Smith i «The Crown». Foto: Robert Viglasky/Netflix

Claire Foy spiller dronningen i «The Crown» – tjener mindre enn prinsen

Publisert: 14.03.18 08:23 Oppdatert: 14.03.18 10:05

TV-produsentene bak Netflix-serien «The Crown» ble «tvunget» til å avsløre at Matt Smith (35) tjener mer enn hovedrolleinnehaver Claire Foy (33).

Store amerikanske og britiske medier har kastet seg over nyheten om lønnsforskjellen i den kritikerroste og prisbelønte dramaserien.

Claire Foy har sikret seg mange nominasjoner og håvet inn flere priser , deriblant Golden Globe-statuett, for sin innsats som dronning Elizabeth. Likevel tjener hun mindre enn kollega Matt Smith, som spiller annenfiolin i rollen som dronningens ektemann, prins Philip.

Fått med deg ? Nordmann med i «The Crown»

TV-produsentene Andy Harries og Suzanne Mackie deltar denne uken på en TV-konferanse i Jerusalem, og tirsdag fikk de det direkte spørsmålet om Foy og Smith tjener like mye. Det måtte de svare benektende på.

Uten å si hvor stort lønnsgapet er, forklarte produsentene ifølge medier som Variety , USA Today og BBC at Smith får høyere honorar på grunn av sin «Doctor Who»-berømmelse. De skal imidlertid ha betrygget de tilstedeværende om at lønnsforskjellene skal jevnes ut i fremtiden.

– I fortsettelsen skal ingen tjene mer enn dronningen, skal Mackie ha uttalt.

Saken er bare den at Foy vil dra liten nytte av det. I sesong tre av den britiske serien er nemlig alle rollefigurene blitt betraktelig eldre, noe som krever at skuespillerne byttes ut.

Olivia Colman (44) stepper inn som dronning Elizabeth, mens Helena Bonham-Carter (51) skal fylle rollen som søsteren – prinsesse Margareth. Hvem som skal spille prins Philip, er ikke kjent.

Hverken Foy eller Smith har kommentert det siste døgnets skriverier.

Strømmegiganten Netflix produserer ikke «The Crown» selv og har dermed ikke ansvar for å betale stjernene.

Foy har ifølge Vareitys kilder fått om lag 320.000 kroner per episode. Hva Smiths honorar lyder på, er en godt bevart hemmelighet.

Bak kamera: Brudekjolen i «The Crown» kostet 300.000 kroner

VGs anmelder ga sesong to av serien terningkast fire . Han skriver blant annet at «Claire Foy bærer tyngden av dronningrollen overbevisende, og tilfører Elizabeth II en troverdig dybde» .

Han skriver også: «Prins Philip (fremdeles jovialt tolket av Matt Smith) tar for eksempel ut frustrasjonen over å være ignorert nummer to i ekteskapet og samfunnet med å søke livet som levemann med langskjegg på jordomseiling.»