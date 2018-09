GÅR 100 ÅR TILBAKE: I slutten av juli flyttet disse 14 inn på «Farmen»-gården ved Finnskogen. Snart får vi se hvordan det har gått med dem. Foto: Espen Solli

Blogger Andrea Badendyck ble headhuntet til «Farmen»

TV 2018-09-07T05:14:53Z

En profilerte blogger, et lesbisk kjærestepar og en alternativ fisker med engler på skuldrene. Her er de 14 som skal lage liv på «Farmen» i høst.

Publisert: 07.09.18 07:14

25. september braker det løs med nok en runde av «Farmen». Denne gangen finner innspillingen sted ved Finnskogen, på Gjedtjernet gård i Grue kommune, og allerede i slutten av juli flyttet 14 deltagerne inn på gården.

Som VG omtaler fredag skal det lesbiske kjæresteparet Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) gå inn på gården og late som at de ikke kjenner hverandre. Og mens 13 av deltagerne er forholdsvis ubeskrevne blad for de fleste, er det én som skiller seg noe ut.

Den profilerte bloggeren Andrea Badendyck (23), som har over 150.000 følgere på Instagram, er nemlig en av de utvalgte. Og til VG forteller 23-åringen at hun ikke engang søkte om å få delta i programmet. Hennes beste venn, Bjørn-Erik Fatnes, var nemlig utfordrer i fjorårets «Farmen», og én dag, mens de to var sammen, fikk Bjørn-Erik en melding fra en i «Farmen»-produksjonen.

– De spurte om han visste om en pen, singel jente mellom 20–25 år som kunne tenke seg å være med. Jeg er veldig spontan og tenkte at «Dette er kanskje meningen, jeg har ikke søkt engang». Så jeg sa ja. Så fikk jeg spørsmål om jeg kunne komme på intervju dagen etterpå. Og det kunne jeg, sier Badendyck til VG.

Én uke senere skal hun ha fått beskjed om at hun fikk være med.

– De fleste andre har vært på intervjuer siden januar og har ventet en god stund. Så jeg må si det var deilig å bli så fort klar for programmet.

– Og hva tenker du nå - rett før du skal inn på gården?

– Jeg tenker «Hva er det egentlig jeg driver med»? Det er jo så vanskelig å si hvordan det blir. Jeg håper at jeg skal gjøre en skikkelig god figur, at jeg er grei og positiv og jobber hardt. Men man vet aldri. Jeg er ikke vant til en fysisk krevende hverdag. Jeg er vant til mye søvn. Jeg er min egen sjef og kan sove til 14 om jeg vil det. Vi får se hvor lenge det gode humøret varer, sier hun med et smil.

Her er alle deltagerne i høstens «Farmen»:

Live Solheimdal

Alder: 21

Fra: Molde

Bosted: Molde

Sivilstatus: Singel

Yrke: Friidrettsutøver.

– Jeg vil ikke i at jeg ikke er slem eller ufyselig. Jeg er veldig rettferdig, og liker å si ifra hvis noe er urettferdig - på en skikkelig måte. Hvis det blir konflikter der inne kommer jeg til å være veldig rett fram, men samtidig saklig. Flere burde egentlig vært tøffere, og ikke så redd for hva andre tenker. Det er ingenting jeg tenker at jeg ikke skal gjøre, så om om jeg møter en kjekkas der inne vet man aldri. Det som skjer, det skjer.

Charlie Stuart (32)

Alder: 32

Fra: Horn Island, Australia

Bosted: Kyrksæterøra

Sivilstatus: Singel

Yrke: Adjunkt lærer

– Jeg håper jo at jeg treffer noen flotte jenter inne på «Farmen», og ser ikke bort ifra at det kan bli en romanse om riktig person og muligheten dukker opp. Jeg skal ikke holde tilbake, for å si det sånn. Jeg har sett på programmet i mange år, og har en del ferdigheter og egenskaper som ikke er helt vanlige. Jeg tror det blir rart for elevene mine å se meg på TV.

Irene Halle

Alder: 35

Fra: Stjørdal

Bosted: Stjørdal

Sivilstatus: Singel

Yrke: Daglig leder

– Jeg ble meldt på av mine ansatte. Jeg har ikke sett så mye på «Farmen» bortsett fra de to siste sesongene - fordi da har vi noe å snakke om på jobb. Jeg tror på en måte at jeg kan alt, så da meldte de meg på. Men jeg må jo være ærlig, jeg er over gjennomsnittet glad i oppmerksomhet. Jeg har ikke så god kontroll på egne følelser, og vil gjøre alt jeg kan for å kontrollere temperamentet. Det kan være voldsomt.

Lene Sleperud

Alder: 29

Fra: Oslo

Bosted: Oslo

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Digitalspesialist i mediebyrå

Les mer om Lene her.

Tonje Frøystad Garvik (29)

Alder: 29

Fra: Ulsteinvik

Bosted: Oslo

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Regional salgssjef, shipping

Les mer om Tonje her.

Kim-Stefan Jenssen

Alder: 40

Fra: Bodø

Bosted: Lofoten

Sivilstatus: Singel

Yrke: Y rkesfisker.

– Jeg er veldig interessert i healing og sjamanisme, og prøver å utvikle mine egne evner. Jeg er veldig spirituell av meg og opptatt av den åndelige verden. Åndene gir meg krefter. Det andre kaller overnaturlig er naturlig for meg. Det kommer til meg spesielt uten i naturen og i omgang med dyr, jeg har for eksempel et veldig spesielt forhold til fugler. Og fuglene ser alt. Jeg er ikke redd i det hele tatt, det er egentlig stikk motsatt. Uansett om det er onde makter oppsøker jeg det, for jeg har null frykt og har så mange engler på mine skuldre. Derfor blir det spennende å komme opp til Finnskogen, som er så kjent for gammel magi.

Dineke Polderman

Alder: 46

Fra: Stavanger

Bosted: Stavanger

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Regnskapsmedarbeider

– Jeg elsker galskap og er en fargerik person. Mine aller nærmeste sier at «Farmen» har mer bruk for meg enn jeg har bruk for «Farmen». Jeg brekker meg av de som svetter, så det kan bli en utfordring. Og det å tømme doen skal jeg gjøre alt for å slippe unna. Sønnen min ba meg huske at jeg er på TV, for jeg er ikke veldig blyg. Han ba meg om ikke å bade naken, men det kommer jeg til å gjøre. Hvorfor skulle jeg ikke det? Om folk ser en rumpe... Alle har jo en rumpe, så hva er galt med det?

Paal Nygård

Alder: 27

Fra: Fredrikstad

Bosted: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Kommunikasjonsrådgiver

– Jeg er veldig glad i oppmerksomhet, og er den som synger og skriker høyest, og danser mest voldsomt for å få oppmerksomhet. Jeg har en entertainer inni meg som ønsker å komme ut hver gang jeg har folk rundt meg. Det blir digg å få mentalt fri fra alt som heter mobil og pc og det daglige livet jeg lever. Jeg går inn for å vinne, og har ikke meldt meg på for å finne kjærligheten, det får komme i andre rekke. Damer, vennskap og alt annet får bli en bonus.

Sølvi Monsen

Alder: 54

Fra: Alta

Bosted: Alta

Sivilstatus: I et forhold

Yrke: Hundekjører og daglig leder på fjellstue

– Jeg søkte «Farmen» også i fjor, men på grunn av familieanliggende måtte jeg trekke meg i siste liten. Jeg hadde lyst til å søke i år også, men jeg rakk ikke fristen. Men så fikk jeg en telefon fra Strix, som lurte på om jeg ville være med i år. Så jeg ble headhuntet kan man si. Alle i Alta vet hvem jeg er, for jeg er ofte ute i lokalavisa og forteller akkurat hva jeg mener om ting.

Kjetil Nørstebø

Alder: 28

Fra: Uvdal

Bosted: Uvdal

Sivilstatus: Singel

Yrke: Fjellsikrer og gründer

– Jeg vil vise folk at det ikke bare finnes bygdetullinger på bygda, men også normale, oppegående folk. Jeg kommer fra gård, og er odelsgutt på gården. Jeg har også tømrerbrev. Jeg utelukker ikke en romanse inne på gården om jeg skulle treffe den rette. Man må være åpen til sinns og et ja-menneske - da kommer man langt.

Andrea Badendyck

Alder: 23

Fra: Oslo

Bosted: Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Blogger

– Det som er spesielt med meg er at jeg lever et ganske overfladisk liv. Utseendet er en stor del av min hverdag, det er jo egentlig det jeg lever av. På «Farmen» har man ikke engang speil. Jeg får ikke engang vite hvor stygg jeg er. Ingen dusj og ingen sminke. Men det blir litt gøy også, å bytte ut hverdagen min totalt. Jeg er veldig spent på hvordan jeg blir uten mobil og alt det jeg har på utsiden.

Nikolai Aspen

Alder: 22

Fra: Tromsø

Bosted: Tromsø

Sivilstatus: Singel

Yrke: Prosjektleder og student

– Det hadde jo vært koselig å møte noen flotte, single jenter inne på gården. Skjer det, så skjer det. Om jeg møter en jente jeg tenker ser jævlig fin ut og som har de verdiene jeg synes er bra, kan det være at det skjer noe. Dette er veldig nytt, så jeg tipper det kan bli veldig tungt de første ukene. Jeg har et vanvittig konkurranseinstinkt, derfor ville det vært et stort nederlag for meg om jeg skulle ryke tidlig.

Vidar Johansen

Alder: 46

Fra: Follebu

Bosted: Øyer

Sivilstatus: Samboer

Yrke: Kjøkkensjef

– Jeg er en ganske artig type, åpen, rettferdig og meg selv. Det har fungert å være seg selv i 46 år, og da tror jeg det er en fordel å være det inne på «Farmen» og. Jeg er fornøyd med alt jeg har fått til og alt jeg er. Det lønner seg ikke å terge meg, det skal sies. Og ikke vis at du ikke evner å ta til deg informasjonen du får. Klarer man ikke det, må man justeres. Og den rollen tar jeg gjerne.

Jørgen Ringstad

Alder: 61

Fra: Dagali

Bosted: Dagali

Sivilstatus: Gift

Yrke: Ingeniør

– Jeg søker det litt ukjente, og trenger spenning. Jeg forventer at det blir mye arbeid og mye lureri. Jeg har ikke sett mye på «Farmen», men vet hva det går ut på. Jeg tror og håper at jeg sitter med mer livserfaring enn de yngste der inne. Jeg kan til tider være veldig rett fram, og det er det ikke sikkert alle liker. Jeg liker å si ifra hvis jeg synes det er nødvendig. Det kan slå begge veier.