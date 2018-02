MYSTERIUM: Hva som skjedde med Isdalskvinnen er aldri oppklart, men det har florert med teorier. Her fra VG 11. desember 1970. Foto: Faksimile VG

Vil lage TV-serie om Isdalskvinnen

Publisert: 12.02.18 10:09

Islendinger samarbeider nå om en norsk fiksjonsserie basert på mysteriet om Isdalskvinnen.

I nær 50 år har kvinnen som ble funnet avkledd og sterkt forbrent i Isdalen i Bergen 29. november 1970 vært et mysterium.

Ifølge BT avdekket etterforskningen at hun hadde spor av beroligende middel og alkohol i blodet. Det var spor av bensin i jordsmonnet. Kripos og Interpol var involvert, og de fant ut at hun hadde operert med minst syv ulike pass og identiteter på en kodet reiserute i Norge og Europa, og merkelapper var fjernet fra klærne i kvinnens kofferter.

Politiets konklusjon ble selvmord som sannsynlig dødsårsak, men det florerte med teorier som at kvinnen var spion, internasjonal svindler eller psykisk ustabil.

Nye spor

I 2016 sendte NRK en ny dokumentarserie om Isdalskvinnen, etter at det ble funnet levninger fra henne som var antatt tapt.

Samme år startet granskingen av flere av kvinnens tenner med nye metoder som bedre kan stadfeste både alder og hvor kvinnen kom fra. Så sent som i januar i år meldte NRK at eksperter fastslår at kvinnen var eldre enn først antatt da hun døde – mest sannsynlig rundt 40 år.

Nå er det klart at den islandske regissøren og manusforfatteren Óskar Jónasson samarbeider med produsenter i Norge om å få realisert en TV-serie basert på det uløste mysteriet. Han er i gang med å skrive manuset og forteller at historien vil fortelles både i nåtid og fortid.

– Hva vil være deres historie?

– Vi har en dialog med Tore Osland som skrev bok om Isdalskvinnen . Han er sønn av Harald Osland som ledet etterforskningen i Bergen. På en måte er vår mannlige hovedperson basert på Harald, men bare løselig. Harald ble besatt av saken og fortsatte etterforskningen gjennom årene, sier Jónasson og fortsetter:

– Det virker som om sønnen har arvet denne besettelsen. I vår fortelling endrer vi navnene på rollefigurene, og der er det et barnebarn-bestefar-forhold som driver historien.

I TV-serien heter barnebarnet Sigrid og er forfatter. Hun er på besøk hos besteforeldrene i Bergen. Bestefaren kan ikke gi seg med å slutte å snakke om Isdalskvinnen, og engasjementet smitter etter hvert over på Sigrid.

– Hun forestiller seg hva som har skjedd. Og hver gang du hører om en ny brikke i puslespillet, forandrer det alt du har hørt tidligere. Hun begynner å grave i saken, og oppdager ting fra egen barndom og hvordan saken har påvirket hennes egen familie, forteller regissøren.

Nye teorier

Han forteller også at serieskaperne kommer til å vise ulike teorier og muligens nye svar:

Ja. Vi har snakket med folk som har undersøkt saken grundig, og som er dypt inne i den. De har teorier og til og med beviser for noe, så vi vil definitivt følge de avsløringene.

Ifølge Jónasson håper de å kunne starte innspillingen i 2019 og få premiere rundt høsten 2020, 50 år etter at Isdalskvinnen ble funnet. Siden manuset ikke er ferdig, har de heller ikke begynt å tenke på casten.

– Det er for tidlig. Men vi vil definitivt spille inn i Norge, sier han.

Manusforfatteren ble involvert etter å ha hørt om prosjektet fra produsentene, Sigurjon Einarsson og Karl R. Lilliendahl som har jobbet i Norge i mange år.

– De så umiddelbart potensialet til en god TV-serie. Jeg hadde også hørt om Isdalskvinnen. Saken er veldig fascinerende, spesielt siden den aldri har blitt løst. Så da de beskrev den, så jeg mulighetene. Siden det er så mange ulike teorier og ingen ser ut til å vite hva som skjedde, har vi all mulig frihet. Samtidig vil vi være tro mot de faktaene som finnes, legger han til.

Produsent Lilliendahl opplyser at de har jobbet med prosjektet i to år, og at finansieringen er i gang, men ikke fullført. Når det gjelder distribusjon er de angivelig i kontakt med flere parter, men det er heller ikke avklart på nåværende tidspunkt.

– Det er jo en kjempeinteressant sak som også har internasjonale koblinger, så det blir en internasjonal TV-serie, sier han til VG.