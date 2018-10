Kvinnelig deltager tiltalt for vold i svenske «Farmen»

2018-10-25

Først ble Louise Olsson (31) kastet ut av «Farmen»-innspillingen. Nå er hun tiltalt etter det voldsomme grøtangrepet på en annen kvinne.

Publisert: 25.10.18 20:15

Hendelsen har vært omtalt flere ganger i svenske aviser det siste året. Under innspillingen av svenske «Farmen» i fjor, slo Olsson til Kirsi Pärssinen med en neve full av grøt .

Resultatet var at Olsson ble kastet ut fra innspillingen – og Pärssinen bestemte senere å anmelde hendelsen, som ble filmet og vist på TV. Hun krevde også 20.000 kroner i oppreisning.

Politiet i Värnamo har etterforsket saken, blant annet ved å studere TV-opptakene. Nå er 31-åringen tiltalt for mishandling og må møte i retten, skriver Expressen .

I saksdokumentene fra tingretten i Jönköping, som avisen har fått innsyn i, kommer det frem at påtalemyndigheten mener at Olsson har slått til Pärssinen og påført sistnevnte smerter. Det vektlegges at angrepet skal ha skjedd med overlegg.

Olsson innrømmer straffskyld, men har hele tiden forsvart seg med at hun følte seg mobbet og provosert. Hun nekter også å betale erstatning, skriver den svenske avisen.

Det er uvisst når saken kommer opp i retten.

Episoden fant sted da deltagerne satt rundt matbordet og spiste grøt til frokost – og Pärssinen ville be bordbønn. Begeret rant over for Olsson etter flere konflikter mellom de to.

I episoden kan man se Olsson gå mot kjøkkenet med en bolle grøt i hendene, snu når Pärssinen sier noe, for så å ta en neve ned i grøten og slenge hånden mot meddeltagerens bakhode.

Pärssinen, som etter innspillingen har byttet navn til Siri Savelius, uttalte på nyåret i år at hun fremdeles har smerter etter angrepet og at hun har måttet gå til rehabilitering for muskelskade i nakken.