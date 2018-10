BLIR FORELDRE: Ida Gran Jansen og Eirik Lyssand på finalefesten i «Farmen kjendis» i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Ida Gran Jansen er gravid

Ida Gran Jansen (30), kjent fra «Hele Norge Baker» og «Farmen kjendis», har bolle i ovnen.

Publisert: 15.10.18 08:20 Oppdatert: 15.10.18 08:43

TV-kjendisen meldte gladnyheten på Instagram mandag morgen. Under et bilde av seg og kjæresten Eirik Lyssand (30) poster Jansen fire symboler – et babyansikt, en tåteflaske, et hjerte og en boks med teksten «soon (snart»).

Vet ikke kjønnet

– Det føles kjempefint! Formen er bra, og vi koser oss, sier Jansen til VG og opplyser at hun er 19 uker på vei.

– Vi vet ikke om det blir gutt eller jente, legger hun til.

Kjærester i to år

Paret ble sammen høsten 2016 . Da forklarte Jansen overfor VG at de hadde kjent hverandre helt siden videregående.

– Vi jobbet sammen da, men var bare perifere bekjente, venner på Facebook liksom. I sommer tok vi opp kontakten, han prøvde å sende meg snap-meldinger uten at jeg fikk det med meg, så han meldte fra på Instagram, betrodde Jansen, som i fjor ble nummer to i «Farmen kjendis» på TV 2 og senere på året svingte seg på parketten i «Skal vi danse» i flere uker på samme kanal.

Barnet er det første for både Jansen og kjæresten.

Bakestjernen har nesten 100.000 følgere på Instagram . Babynyheten fikk mange tusen likerklikk og flere hundre gratulasjoner bare i løpet av den første timen.

Ny bok

30-åringen vant «Hele Norge baker» på TV3 i 2013 og fikk siden sitt eget kokkeshow på TV – «Idas fristelser». Hun har også gitt ut flere kokebøker, en av dem rykende fersk i disse dager.

