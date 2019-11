POPULÆR OPPDATERING: Etter en lunsj-date med tidligere «Friends»-ektemann Matthew Perry, fortalte Courteney Cox «hele verden» om dette på Instagram. Foto: LuMarPhoto / AFF

Populær gjensynsglede for «Friends»-stjerner

Torsdag møttes Courteney Cox og Matthew Perry til lunsj. Hun la ut en selfie av de to – og i løpet av natten har bildet fått langt over to millioner «likes».

Nå nettopp







– Gjett hvem jeg hadde lunsj med i dag – og kunne jeg bli lykkeligere, skriver Cox på sin Instagram-konto.

Amerikanske People er blant mediene som har omtalt denne saken.

les også Jennifer Aniston tok verdensrekord fra prins Harry og hertuginne Meghan

I «Friends» var de to heller ikke hvem som helst for hverandre. Hun spilte Monica Geller, mens han spilte Chandler Bing, som i serien ble hodestups forelsket, giftet seg og flyttet fra New York med sine adopterte tvillinger.

les også «Venner for livet»- skandalene: Dop, søksmål og utroskapsrykter

Blant de mange som kommenterte bildet på Instagram var «Friends»-kollega Lisa Kudrow som spilte Phoebe Buffay.

– Lucky lucky. #beautifulpeople, skrev hun.

Mens Cox har hatt flere prosjekter på gang etter «Friends», har Perry slitt med store helseproblemer og rusavhengighet og for en stor del holdt seg unna rampelyset. Så sent som i fjor tilbrakte han tre måneder på sykehus etter at han hadde vært gjennom operasjon for å reparere en gastrointestinal perforering.

Publisert: 08.11.19 kl. 08:58







Mer om