TV-AKTUELL: Tuva Syvertsen er midtpunkt i lørdagens «Hver gang vi møtes». Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Rappkjeftet Tuva Syvertsen – nekter å bare koseprate

Tuva Syvertsen (36) liker å si ting rett ut og forventer derfor reaksjoner etter lørdagens episode av «Hver gang vi møtes».

Nå nettopp

– Jeg tipper at TV 2 kommer til å få litt sure brev i innboksen, men for meg er ikke det så farlig, sier Tuva til VG.

Valkyrien Allstars-stjernen innrømmer det selv: Hun er god til å slenge med leppa. Tuva har tidligere uttalt til både Chris Holsten (26) og Morgan Sulele (28) at hun trodde de var klyser.

– Det er vanlige fordommer som alle har. Men det fine med førsteinntrykk, er at det nesten alltid er feil. Nå liker jeg de to gutta kjempegodt, forsikrer hun.

Lørdag er det Tuvas egen kveld. Hun hadde gruet seg til kanskje å måtte late som om hun likte tolkningene til de andre.

– Jeg liker ikke å få presanger heller, for jeg er redd for ikke å like dem. Men jeg følte ikke at jeg lot som på TV. Det gikk bedre enn jeg hadde trodd. Faktisk er det gøy å se hvor langt man kan dra en låt uten at noe blir ødelagt.

«Skeivt forbilde»

Utbrodering av privatlivet styrer hun unna. Unntaket er når det gjelder legningen. Tuva synes det er fint å være «et skeivt forbilde».

– Da jeg fant ut at jeg ville være sammen med en dame, møtte jeg veldig den uuttalte holdningen om at det er greit at du er homo, bare du ikke gjør et så stort nummer av det, sier Tuva på TV og roper ut en kraftsalve som får de andre til å rødme og svette.

– Det var gøy, sier Tuva om det frekke ordvalget, som ikke er hverdagskost i beste sendetid, og som hun hadde regnet med at TV 2 ville klippe bort.

– De har nok prøvd å redigere i det, men utbruddet er jo en del av et større resonnement som er ganske viktig. Jeg er glad for at de viser det. Programmet mitt ville blitt kjedeligere uten.

I SENTRUM: Tuva Syvertsen omgitt av (f.v.) Chris Holsten, Odd Nordstoga, Aslag Haugen, Morgan Sulele, Frida Ånnevik og Linnea Dale. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

I Morgan Suleles program for to uker siden, gikk Tuva i strupen på hedersgjesten og konfronterte ham med låter hun mener er kvinnefiendtlige. Sulele på sin side nekter for å ha et kvinneundertrykkende repertoar.

– Mange er redd for å skape dårlig stemning, men litt temperatur er bra, sier Tuva og forklarer at hun måtte si noe der og da.

– Det ville være rart å la være. Vi sitter der, en gjeng med musikk som hovedvirke, så da må vi kunne diskutere musikk. Og ja, jeg var litt sur. Når noen tar opp noe som blir ubehagelig, så blir hele festen stille. Sånn var det.

Tuva har sett på «Hver gang vi møtes» tidligere og har skjønt at konseptet går ut på topp stemning og koseprat. Etter Suleles program gikk hun ut på Facebook i en lukket gruppe med over 11.000 medlemmer og skrev at TV 2 hadde klippet bort mye av det som ble sagt, men at for henne ble det «for dumt å late som om alt var greit og trivelig».

Til VG sier hun at hun har forståelse for at mye måtte kuttes.

– Det ville blitt for langt ellers. Uansett er det ikke et debattprogram. Men jeg er glad for at TV 2 tok med så mye som de gjorde. Det er fint å vise at vi har ulike tanker.

OVERTALT: Tuva har sagt nei til «Hver gang vi møtes» før, men denne gangen klarte Odd Nordstoga å lokke henne til å si ja. Foto: Espen Solli, TV 2

Tuva er den i årets sesong som har høstet best terningkast sammenlagt i både VG og Dagbladet, med kun to firere og resten femmere og seksere. 36-åringen hadde på forhånd overbevist seg selv om at terningkast ikke betyr noe.

– Men hvem er det som sitter og sjekker nettopp det? sier hun leende.

– Man må jo bry seg. Jeg er veldig glad for at det har gått så bra. Seksere gjør meg jævlig glad. Man får jo bekreftelse, og hvem liker ikke det? Selv om jeg vet at det jeg gjør er solid, så beveger jeg meg alltid på grensen når det gjelder å utfordre både meg og formatet. Jeg liker når det føles litt farlig.

VGs anmelder: Så vakkert at det nesten ikke er til å tro

Tuva har tidligere snakket om kjærlighetslivet sitt i avisintervjuer. Det har hun sluttet med.

–Hvorfor?

– Jeg har lært, svarer Tuva uten å ville utdype.

Men at livet blir vanskeligere jo eldre hun blir, det innrømmer hun gjerne.

– Man får ofte presentert denne modellen om at når man blir 30, så ordner alt seg. Men jeg synes ikke det stemmer. Jeg gjør meg tanker rundt det å bli eldre. Ikke det at jeg er så forbannet gammel, men det er noe med at man faktisk blir mer sårbar. Man føler seg mindre udødelig enn man gjorde før.

«STJERNEKAMP» I 2012: Bak f.v.: Mariann Thomassen, Sisi Sumbundu, Rita Eriksen, Jenny Jenssen, Nico D, Tuva Syvertsen og Tor Endresen. Foran f.v.: Rein Alexander, Alejandro Fuentes og Anneli Drecker. Tuva ble slått av Rita i finalen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Da Tuva var med i «Stjernekamp» i 2012, hadde hun dårlig råd og lot seg friste av pengehonoraret. Hvor mye hun fikk for å være med i «Hver gang vi møtes», kan hun ikke røpe. Men like blakk nå som da, er hun ikke.

– Jeg gjør ikke hva som helst for penger heller. Men «Hver gang vi møtes» er bra betalt. I tillegg er det jævlig mye jobb. Når man setter av 11 dager midt i festivalsesongen, så må det selvsagt kompenseres for.

Tuva, som også har vært med i «Korslaget», vet at TV også betyr verdifull promo. Men hun har klare regler.

– Det må handle om musikk. Jeg kan ikke se for meg at jeg dukker opp i «Farmen kjendis».

For tiden turnerer Tuva med Riksteatrets «Sult», der hun har komponert musikken og også står på scenen. I neste uke slippes ny singel med Valkyrien Allstars – første smakebit fra albumet som kommer i september. Hver måned arrangerer hun Tuvas Blodklubb i Oslo, Norges eneste folkemusikk-nattklubb.

TRIVDES: Tuva Syvertsen syntes det var stas å være på «Hver gang vi møtes»-gården og jobbe så tett på både kolleger og TV-produksjon. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Publisert: 22.02.20 kl. 11:27

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser