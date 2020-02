NYE UTFORDRINGER: Skeet Ulrich i Los Angeles i mars 2018. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Skeet Ulrich og Marisol Nichols slutter i «Riverdale»

Hverken Skeet Ulrich eller Marisol Nichols skal være med i sesong 5 av TV-serien, melder produksjonen.

Nå nettopp

Ungdomsserien som for tiden er sin fjerde sesong på Netflix, får endringer før neste sesong.

En representant for TV-kanalen CW som sender serien i USA, oppgir til CNN at skuespillerne Marisol Nichols og Skeet Ulrich forlater «Riverdale» i slutten av sesong 4.

les også Luke Perry utelatt fra Oscar-hyllest

Ulrich spiller faren til Jughead, FP, den tidligere kriminelle lederen for gjengen Southside Serpents, mens Nichols spiller Veronicas mor Hermione Lodge, som etter hvert ble ordfører i Riverdale.

RIVERDALE: Flere av skuespillerne i serien avbildet i juli 2018 på Comic-Con i San Diego. F.v: KJ Apa, Luke Perry, Casey Cott, Madchen Amick, Ashleigh Murray, Skeet Ulrich, Marisol Nichols, Cole Sprouse. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

– Jeg er veldig takknemlig for vennskapene jeg har fått på «Riverdale», og jeg kommer til å savne alle daglig. Jeg er stolt over å ha vært en del av en så talentfull gruppe mennesker både foran og bak kameraet, men jeg har bestemt meg for at det er på tide å komme meg videre og utforske andre kreative muligheter, sier Ulrich i en uttalelse.

les også Luke Perry dukker opp på lerretet etter sin død

Nichols sier til CNN at «Riverdale»-gjengen har blitt som familie for henne.

– Vi har hatt så mange fantastiske stunder sammen gjennom både store oppturer og dype nedturer. Vi har virkelig verdens beste fans, og jeg ser fram mot neste kapittel og er spent på fremtiden, sier hun.

Produsent Roberto Aguirre-Sacasa understreker at avskjeden ikke nødvendigvis er for evig.

FARVEL: Marisol Nichols avbildet i Los Angeles i september 2019. Foto: NINA PROMMER / EPA

– FP og Hermione vil alltid være våre hjerter nær, og de er selvfølgelig alltid velkomne tilbake til Riverdale, sier han til CNN.

I mars i fjor sørget seriefamilien da Luke Perry som spilte Fred Andrews, faren til hovedpersonen Archie Andrews, døde.

Ulrich slo gjennom på midten av 90-tallet med roller i filmer som «Boys», «The Craft» og «Skrik».

Publisert: 26.02.20 kl. 05:17

Les også

Mer om TV-serier TV USA

Fra andre aviser