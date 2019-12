NY SATSING: Stian Blipps «nye» satsing, er å satse mindre på jobb og mer på dem han er glad i. Foto: Mattis Sandblad, VG

Stian Blipp: – Presangen til meg selv er å jobbe halvparten så mye

I 30-årspresang til seg selv kutter Stian Blipp arbeidsmengden i to for å prioritere tid sammen med kona Jamina (31) og datteren Joelle (1).

Han er straks å se i Netflix-serien «Hjem til jul» der han spiller eksen til Ida Elise Broch (32) som serien gjennom jakter på en kjæreste å ta med hjem til jul.

«Hjem til jul» * Netflix-serie i seks deler * Premiere 5. desember * Med: Ida Elise Broch, Gabrielle Leithaug, Stian Blipp, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Nader Khademi, Line Verndal, Hkeem, Oddgeir Thune, Felix Sandman, Hege Schøyen m.fl. * Netflix’ første norske serie * Regissert av Per-Olav Sørensen og Anna Gutto. * Manus av Miriam Larsen, Julie Skaufel, Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyquist og Per-Olav Sørensen.

Selv elsker Blipp jul og juleaktiviteter, men over nyttår, når han fyller 30 i slutten av januar, skal aktivitetsnivået reduseres betraktelig. Det er ikke mange månedene siden Blipp fortalte VG at han hadde en tidlig midtlivskrise.

– Hva gjør du for å motvirke det?

– Det jeg har gjort er å si at bursdagspresangen til meg selv er å jobbe halvparten så mye. Så min midtlivskrise har mer vært en «midtlivs-dyprefleksjon», som selvfølgelig kom i kraft av at jeg har fått en familie og at jeg ser at jeg har lyst til å bruke mer tid på dem.

PAR: Stian og Jamina Blipp, her på Gullruten i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han fortsetter:

– Jeg har lyst til å være mer til stede. Det har blitt en superviktig ting for meg. Det handler ikke om at jeg må jobbe mindre, men jeg er keen på å ha så ekstremt mye mer fritid til å kunne stå i det luciatoget i barnehagen eller i fremtiden være med på fotballtreninger. Det er noe det gjør meg glad å tenke på, sier Blipp.

– Hvordan løser du det praktisk?

– Nå har jeg vært flink til å takke nei til alle ekstrating som kommer på nyåret. Jeg prøver kategorisk å si nei til så mye som mulig. Men, selvfølgelig: Om det er en fantastisk ting, skal jeg si ja, men om det er en «ja, det kan jeg gjøre», skal jeg heller si nei, sier han og legger til:

PÅ TV: Stian Blipp i sin nyeste rolle: I Netflix-juleserie. Foto: Netflix

– For det er så mange bursdager og dåper og til og med bryllup jeg har gått glipp av opp gjennom fordi jeg står på et eller annet høyfjellshotell og jodler. Jeg har lyst til å være en del av historien til dem jeg er glad i. Jeg har lyst til at når de snakker om sine dåper, brylluper og bursdager, så er jeg en del av den historien.

I «Hjem til jul» spiller Blipp Christian, Johannes joviale eks som har fått seg kone og barn.

HOVEDROLLE: Ida Elise Broch i «Hjem til jul», der Blipp spiller eksen hennes. Foto: Netflix

– Kunne du relatere til rollefiguren?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det var gøy å spille en heeelt annerledes fyr enn det jeg er, sier han med en latter som understreker ironien.

– Men jeg velger å tro at jeg er empatisk og var på andres følelser. Christian er jovial og sosialt oppegående, men har veldig dårlige antenner når det kommer til den empatiske delen overfor Johanne. De har gjort det slutt, man han synes alt er greit, og peiser på som om de er verdens beste tjommier, når hun egentlig har det skikkelig vondt og ikke har kommet helt over ham. Det er vondt å spille han fyren og vite at alt han sier nå er det vondeste han kan si for Johanne. Jeg håper ikke jeg er han fyren til vanlig, fastslår Blipp.

Publisert: 02.12.19 kl. 15:32

