TILBAKE: TV-pausen er over for Thomas Numme. På nyåret er han i gang med sitt nye program «Casa Numme» sammen med sin kone Annette Walther. Programmet er spilt inn i parets private feriehus i Spania. Foto: Mattis Sandblad, VG

Thomas Numme får ny partner: Jobber med kona

Da Thomas Numme takket for seg i «Senkveld», tenkte han det ble en stund til han skulle på TV-skjermen igjen. Nå gjør han comeback sammen med kona Annette Walther.

Ingrid Johansen

Mattis Sandblad (foto)

Nå nettopp

I 30 sesonger over 15 år var radarparet Thomas Numme (49) og Harald Rønneberg (46) TV 2s trekkplastre. Hele 435 «Senkveld»-programmer laget kameratene, som ble belønnet med Gullrutens hederspris før de satte endelig punktum 11. mai i fjor.

Thomas Numme og Annette Walther * Møttes under journalistikkstudiene i Volda tidlig på 90-tallet. * Hadde utplassering sammen i NRK P3 i Trondheim. * Thomas er kjent som programleder for «Senkveld», i par med Harald Rønneberg. * Annette har vært en kjent radiostemme og produsent, blant annet i NRK, Kanal 24 og Radio Norge. * Har tre barn som er 19, 17 og 13 år gamle. * Lager nå «Casa Numme» sammen. * Programmet kommer på TV 2 i januar.

Allerede da uttalte tospannet at ingen av dem var forsynt med å være på TV, men at de ikke visste hva de ville ende opp med av nye prosjekter.

TÅREVÅTT: Thomas Numme og Harald Rønneberg på avslutningen for siste «Senkveld»-sending etter 15 år, 30 sesonger og 435 programmer i mai 2018. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Når er det klart hva Thomas blir aktuell med fra januar: Sammen med sin kone Annette Walther (48) har han utviklet TV-konseptet «Casa Numme». Programmet blir fritt for hopping i Holmenkollen, nakenyoga eller andre typiske «Thomas og Harald-stunts». «Casa Numme» er derimot et program hvor ekteparet inviterer profilerte par til sin private feriebolig i Spania, og hvor dype samtaler og friske opplevelser blir delt med TV-seerne.

Etter at Thomas ga seg som programleder for «Senkveld», fikk ekteparet en helt annen hverdag.

les også Helene Olafsen med solid inntektshopp - men Blipp tjener mer

– Annette og jeg fikk brått veldig mye tid sammen. Mye mer enn vi har hatt de siste femten årene, for nå både jobber og bor vi sammen. Det kunne ha gått helt galt, men har endt med det stikk motsatte, sier Thomas, som forteller at deres felles venn Terje Ramberg først kom med ideen om at ekteparet Numme burde lage TV sammen.

– Han har kjent oss i 25 år og har sett dynamikken mellom oss. Annette og jeg er forskjellige på flere måter. Hun er mer utadvendt enn meg, så vi utfyller hverandre, sier han.

les også Gravide Anne Rimmen «leder» nytt TV-program: – Akkurat nå føles det nok med to barn

Annette sier at hennes favoritthobby er å komme tett innpå folk.

– Jeg er så nysgjerrig på hvordan par møttes, hva de falt for og hva som gjør at de klarer å holde ut med hverandre i hverdagen. Jeg har lurt på sånne ting helt fra jeg var liten, og det har vært veldig moro å få bruke av det i jobb, sier hun som har jobbet som journalist i radio og med TV-produksjoner en årrekke.

– Annette penere enn Harald

Når Thomas blir bedt om å påpeke forskjellene mellom Annette og Harald som kolleger, svarer han:

– De er begge taleføre og energiske, men Annette er hakket penere, vil jeg si. Den største forskjellen er nok at jeg ikke får fri fra min medprogramleder når jeg kommer hjem. Annette og jeg har nå vært sammen hele døgnet i snart ett år, og det har gått bemerkelsesverdig fint. Vi har det rett og slett veldig gøy sammen.

LANGT FORHOLD: Annette Walther og Thomas Numme møttes under journalistikkstudiene tidlig på 90-tallet og har vært et par siden. Nå har de TV-premiere på TV 2 over nyttår. Foto: Mattis Sandblad, VG

Thomas sier det er Annettes fortjeneste at han har kunnet holde på som han har gjort.

– Jeg hadde aldri hatt suksess med «Senkveld» uten at hun støttet meg i det. Jeg har vært mye borte fra familien, mens hun har hatt kontroll på sin egen jobb, hus og barn. Nå er vi i en fase hvor ungene har blitt større, noe som også har bidratt til at vi kunne lage denne TV-serien sammen. Den blir noe helt annet enn det jeg tidligere har gjort, sier han - som ikke ser Harald like ofte som han gjorde før.

les også Stian Blipp om livet som nybakt pappa: – Det er jeg som har fått hormonene

– Det blir ikke hver dag, sånn det var før da vi lagde ukentlig program. Men det er hyggelig å savne ham litt òg. Hvis vi ser livet i et perspektiv på femten år, så har jeg vært flere timer sammen med Harald enn Annette. En dag vil nok Harald og jeg jobbe sammen igjen, men vi vet ikke når. Nå er det «Casa Numme» som gjelder aller først, sier han.

Lykkeønskninger fra Harald

Harald Rønneberg kommenterer at han har stor tro på «Casa Numme», og at han unner kameraten å endelig få kvalitetstid med kona si.

– Nå har Thomas brukt så mange timer på meg at han fortjener å være litt mer sammen med Annette. De to er veldig bra sammen, og kommer også til å bli det på TV. De har god dynamikk - Annette er i full fyr, mens Thomas holder litt mer igjen. De er begge varme, flotte folk som gjestene i programmet garantert har lyst å fortelle mye til, sier Harald.

Selv har han brukt tiden etter «Senkveld»-finalen godt og sier det har vært perfekt med en TV-pause, men at han allerede er i gang med planlegging av et nytt TV-prosjekt han ikke kan si noe mer om nå.

– Men før jeg selv går i gang, skal jeg heie skikkelig på Annette og Thomas, sier Rønneberg.

Publisert: 05.12.19 kl. 20:41

Mer om