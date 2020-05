Mads Hansen blir ny «Farmen»-programleder

Mads Hansen (36) tar over som «Farmen»-programleder etter Gaute Grøtta Grav. – Jeg vil ikke være en Grøtta Grav nummer to. Det har jeg vært helt tydelig på. Da fikk de heller finne en annen, sier Mads Hansen til VG.

I juli er Hansen klar for første «Farmen»-innspilling på gården på Hønefoss.

– Jeg har vært kjempeheldig som har fått en så stor og prestisjetung jobb som dette. Jeg som egentlig bare er en «idiot» fra Lier. Du kan si mye om meg – men er det noe man ikke kan assosiere meg med, så er det gårdsdrift. Jeg tror heller ikke seerne kommer til å oppleve at jeg rir inn på «Farmen» i bar overkropp, sier Mads Hansen.

Han er likevel ingen novise i mediebildet. Mest kjent er han som VGTV-profil fra «Spårtsklubben» og tidligere fotballspiller. I 2018 toppen han hitlistene med den parodiske låten «Sommerkroppen». Men han er også kjent for sine mange offentlige oppgjør med bloggere og realty-deltagere. Ikke minst vakte det oppsikt da han nylig gikk ut og tilbød seg å betale for hver følger som realitydeltagerne som ikke respekterer corona-reglene mister.

PÅ FLERE SKJERMER: Mads Hansen skal inn i ny rolle som programleder på «Farmen». Foto: THOMAS ANDREASSEN / VG

– Det var en stor overraskelse for meg å bli spurt og jeg er helt sikker på at mange andre også blir overrasket når de får vite om dette nå. Jeg tror jeg ville ha tippet tusen andre før meg i denne rollen, men jeg gleder meg veldig, sier Hansen.

– Mads er en vinnerskalle

Programdirektør i TV 2 Kathrine Haldorsen sier dette om hvorfor valget falt på Mads Hansen som kanskje ikke er profilen flest forbinder med det landlige bondelivet.

– Mads er en vinnerskalle med et enormt rettferdighetsprinsipp, og akkurat det kan komme godt med når han blant annet skal dømme tvekampene på Farmen. I seg selv er det landlige bondelivet et bærende element i selve premisset for produksjonen.

Han forteller at han som programleder for «Farmen» kommer til fortsette å krangle med bloggere på samme måte som han gjort til nå.

– Legger ikke bånd på meg selv

– De kampene vil jeg fortsatt ta og jeg kommer heller jeg ikke til å legge bånd på meg selv. Det har jeg vært veldig tydelig på overfor TV 2 og produksjonsselskapet Strix. Jeg er opptatt av å være meg selv og kommer til å fortsette som før både i «Spårtsklubben» og på Instagram. Jeg håper at de som liker meg vil ikke bli skuffet, sier Hansen og legger til:

– Alle er likt av noen og hatet av andre. Det kan godt være at det er en liten bekymring rundt det og det tror jeg det alltid er i slike prosesser som dette. Jeg har vært frisk i mine uttalelser og skapt meg både venner og fiender. Men jeg tror likevel ikke at jeg vil skremme bort noen seere av den grunn.

Se Mads Hansen coronaklippe Erik Follestad - på avstand! (Artikkelen fortsetter under videoen)

TV 2 er heller ikke bekymret for hans rolle som selvutnevnt «bloggpoliti» samtidig som han blir et ansikt utad for «Farmen».

– Mads er et stort forbilde for unge som tør å stå i viktige samfunnsdebatter. I TV 2 ønsker vi sterke og tydelige stemmer velkommen. Det at mange av våre programledere er allsidige og mangefasetterte mennesker kan være en berikelse for de programmene som vi lager, sier Kathrine Haldorsen.

Vil ikke spille hovedrollen

Men selv om Hansen kommer til å beholde både stil og sjargong, er han tydelig på at det er ikke han som skal spille hovedrollen i «Farmen» denne høsten::

– Det ikke programlederen som skal skinne, men deltagerne, fortsetter han.

FLERE JERN I ILDEN: Mads Hansen lover å fortsette med sine sterke meninger i sosiale medier. Foto: Mattis Sandblad / VG

Men om deltagerne kan få en stri jobb under forhold og i omgivelser fra forrige århundre, får Mads Hansen en mye lettere «Farmen»-tilværelse.

– I og med at gården ligger på Hønefoss og jeg bor i Lier, kommer jeg nok til å sove hjemme hver natt.

Han forteller at han har aldri vært på reality-TV tidligere, men at han har fått tilbud om å delta i «Farmen kjendis» flere ganger.

Takket nei til «Farmen kjendis»

– Men er det et program jeg kunne tenkt meg å ha vært med i, så er det faktisk «Farmen kjendis» men det har bare ikke passet slik, sier Hansen.

Foreløpig har han en kontrakt på to sesonger som programleder for «Farmen», samtidig som han fortsetter i VGTV. Han har imidlertid et nøkternt forhold til hva jobben som programleder i «Farmen» kan bety for hans videre karriere.

– Jeg har fått mange forskjellige tilbud det siste året, men slik jeg ser det har jeg drømmejobben i «Spårtsklubben» på VGTV. Da moren min fikk høre at jeg skulle bli programleder for Farmen, sa hun at «dette måtte være et fint springbrett for meg». Et springbrett til hva?

Da Mads Hansen fikk tilbud om jobben ble han anbefalt av TV 2 å takke ja til et tilbud om en programledermentor.

– Jeg ble bedt om å tenke på hvem det kunne være. Men hvem er det som speiler min stil? Det vet jeg sannelig ikke, men jeg er mottagelig for innspill. Jeg har snakket mye med Tirill som er programleder for «Farmen kjendis» og jeg tror jeg kan lære mest av henne. Hun har jo jobben fra før av.



Her kan du se Hansen i aksjon i «Spårtsklubben»:

Publisert: 27.05.20 kl. 10:23

