Derfor fikk aldri Oprah Winfrey barn: – Har aldri angret

Hun er en av verdens mest innflytelsesrike kvinner. Nå forteller hun hvorfor hun aldri giftet seg eller fikk barn.

Den 65 år gamle talkshow-dronningen er blant kvinnene i verden flest ser opp ti, og har gjennom sin karriere skaffet seg en formue på over 25 milliarder kroner.

Hun er forlovet med Stedman Graham, som hun møtte i 1986. I et intervju med People Magazine forteller hun om hvorfor hun aldri har fått barn.

– Jeg snakker med mange ødelagte mennesker, og de er ødelagte fordi de har hatt mødre og fedre som ikke er klar over hvor viktig jobb det er å være foreldre, sier hun.

Hun forteller også at hun på et tidspunkt kjøpte en leilighet med ekstra plass, dersom hun en dag skulle gifte seg å få barn.

MØTTES FOR 33 ÅR SIDEN: Stedman Graham og Oprah Winfrey. Foto: Paul R. Giunta / GETTY IMAGES / NTB SCANPIX

Slik gikk det ikke. Hun og Graham har aldri giftet seg.

– Jeg jobbet 17 timer om dagen, og hadde to hunder og Stedman, som lot meg være den jeg ønsket å være. Han har aldri forventet ting som felles frokost og middag. Det tror jeg kunne blitt forandret om vi hadde giftet oss, fortsetter hun.

Hun er overbevist om at de ville gått fra hverandre dersom de hadde giftet seg.

– Uten tvil. Fordi han ville hatt forventninger om hva et ekteskap er, og jeg ville hatt mine egne tanker om det.

Hun forteller at hun ikke var klar for alt ansvaret og alt hun måtte ofre for å bli en god mor, og at hun ikke angrer hverken på at hun ikke fikk barn eller giftet seg.

– Jeg har aldri angret. Jeg tror en del av grunnen til det er at jeg har fått lov til å fylle livet mitt med «The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in South Africa». De jentene fyller mors-behovet jeg kanskje ville hatt. De overfyller det faktisk.

