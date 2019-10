SMINKEPROGRAM: – Dette er et sminkeprogram, men det handler ikke om hverdags sminke. Dette er kunst, slår programleder Martine Lunde fast Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Redd for at folk skal tenke «herregud det der fikk hun ikke til»

Hun er en kjent blogger, har vært med i TV-programmer som «Bloggerne», «Skal vi danse», «Farmen kjendis» og «Paradise Hotel». Natt til onsdag debuterer Martine Lunde som programleder i «Glow Up» på TV 2 Sumo.

– Det jeg er mest redd for er at folk skal tenke «herregud det der fikk hun ikke til». Men det jeg håper er at folk liker det de ser og jeg får muligheten igjen, sier Martine Lunde (23) til VG.

Formatet til «Glow Up» har TV 2 kjøpt fra BBC - og det blir betegnet som et konkurransedrevet reality-program. Tirsdag var det premièrefest.

– Dette er et sminkeprogram, men det handler ikke om hverdags sminke. Dette er kunst, slår Martine Lunde fast.



























PROGRAMLEDER OG DOMMERE: Glow Up-dommer Tomas Erdis, Glow Up-programleder Martine Lunde og Glow Up-dommer Dajana Tomanovic

De åtte deltakerne blir karakterisert som alt fra «etablerte makeup-talenter i sosiale medier, til skjulte makeup-talenter». Alle har alle et mål for øye - nemlig å bli Norges neste makeup-stjerne.

– Dette handler ikke bare om de overfladiske sminke-greiene. Men vi får også høre mange sterke historier og blir kjent med deltakerne og veien de har gått, sier Martine Lunde.

– Er du redd for å få kritikk for å fremme overfladiske verdier med et program som dette?

– Nei, egentlig ikke. Jeg hadde skjønt det hvis det handlet om festsminke hver eneste dag og deltakere som kun spilte på det. Men her har vi med deltakere som brenner for det de gjør og den typen sminke de holder på med. Det er ikke overfladisk i det hele tatt. Det er ikke foundation og maskara det er snakk om her, sier Martine Lunde.

Med seg på sminkelaget har hun de to norske makeup-artistene Tomas Erdis og Dajana Tomanovic som dommere. Men de får også hjelp av gjestedommere som er med å avgjøre hvem av deltakerne som må møtes i en sminke-duell. Den som taper, må forlate konkurransen. Til slutt står man igjen med en vinner - som kan smykke seg med tittelen «Norges neste makeup stjerne».

De første episodene av serien blir lagt ut på TV2 Sumo natt til onsdag.

Publisert: 22.10.19 kl. 22:32 Oppdatert: 22.10.19 kl. 22:43







