«Farmen»-Leif om gift-beskyldningene: – Talentløst

Leif Haugo Stavenjord (53) skapte drama på gården da han helte terpentin på kornet. Men han nekter for å ha villet skade noen – og langer samtidig ut mot «Farmen».

Denne ukens «Farmen» går inn i historien som en av de mest turbulente i TV-seriens historie. Førstekjempen Leif bestemmer seg for å sabotere ukesoppdraget ved å ødelegge kornbuntene deltagerne hadde satt sammen. I tillegg helte han terpentin over buntene.

Flere deltagere ble så opprørt at de krevde å få politiet inn på gården – noe TV-produksjonen nektet.

Med unntak av Leif, som man i kveldens teaser for neste episode kunne se utføre sabotasjen, velger VG å anonymisere deltagerne. Dette for ikke å røpe fremdrift i serien.

– En annen deltager så at Leif brukte terpentin på kornet og advarte ham om konsekvensene av dette – både for denne personen og oss. Det er jo drapsforsøk! Vi snakket der inne om å levere kornet til politiet og anmelde ham, og det vurderer vi fortsatt, sier en deltager til VG.

Vurderer motanmeldelse

Leif på sin side blir mektig irritert over beskyldningene.

– Det at vedkommende kaller dette et drapsforsøk, er å strekke strikken så langt at hvis ikke vedkommende trekker det tilbake, så setter jeg advokat på saken og anmelder personen for usakligheter, tordner Hemsedal-mannen overfor VG.

– Anklagene er helt talentløse, sier Leif og hevder at han har støtte fra flere deltagere.

OPPRØRER: Leif Haugo Stavenjord i et glimt fra kveldens epsiode. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

les også Anklager «Farmen»-deltager for drapsforsøk: – En ond person

Den andre deltageren forklarer at de andre – etter at Leif hadde sabotert – begynte å tenkte på hvor mye de hadde tatt på kornet, og om de underveis også kunne ha fått terpentin på fingrene og via fingrene fått det giftige rensemiddelet i munnen.

– Får man i seg terpentin, kan man faktisk dø. Nei, denne personen er rett og slett ond og unnet oss ikke noe. Tenk deg selv, én du bor med prøver å forgifte deg. Flere der inne ble rasende, sier «Farmen»-deltageren.

les også Asad Shehada: – Det ble fremstilt på helt feil måte

Ifølge Store medisinske leksikon kan akutt terpentinforgiftning medføre umiddelbare helseskader, dels som følge av at noe kommer ned i lungene, dels ved virkning på indre organer og på sentralnervesystemet.

– Ikke prøvd å drepe noen

Leif innrømmer at han strakk strikken langt, men han hevder det skjedde i kontrollerte former.

– Jeg har ikke prøvd å drepe noen eller få noen syke. Hvis vedkommende som har gått ut med dette sier at h(e)n har hatt fingrene sine borti dette og er redd for å ha fått det i munnen, så kommer jeg til å anmelde vedkommende for de påstandene, sier Leif, som beskriver alt oppstyret som «sjokkerende».

FØRSTEKJEMPE: Leif i teaseren for neste episode, der han skal velge andrekjempe. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Deltageren som beskriver sabotasjen som et drapsforsøk, står på sitt. Vedkommende legger vekt på at Leif innrømmer å «ha forgiftet kornet» og at han måstå for det han har gjort.

– Skal vi bare la dette ligge fordi han innrømmer å ha gjort det? sier deltageren, som ikke lar seg skremme av at Leif selv vurderer å gå til anmeldelse.

– Jeg har aldri hørt noen bli anmeldt for å være «usaklig».

Leif forteller at han etter å ha helt terpentin over kornet, gikk rett til produksjonen og fortalte det.

TV 2: – Ingen konsekvenser

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, forteller til VG at Leif var sur fordi han ble valgt til førstekjempe.

– Deltageren ønsket derfor å sabotere ukesoppdraget og ødelegge kornet så det skulle bli mindre mat på gården. Først helte han vann i kornet, og senere, ifølge ham selv og en annen som var til stede, penselrens i kornet.

Iversen bekrefter at Leif selv varslet produksjonen om hva han hadde gjort, så deltagerne ble raskt informert om at kornet ikke måtte spises.

– Det var aldri deltagerens hensikt å sette noen i fare, sier Iversen og opplyser at hendelsen ikke får noen konsekvenser for personen inne på gården.

Han bekrefter imidlertid at enkelte deltagere vurderer å politianmelde.

Vurderer å utebli

Leif forsikrer at han ikke bekymrer seg for en eventuell anmeldelse, men at han engster seg for hvordan de alvorlige beskyldningene kan påvirke familien hans. Tobarnsfaren er også høyst i tvil om han skal delta på finaleinnspillingen som finner sted om kort tid.

– Mest sannsynlig kommer jeg ikke, men hvis jeg bestemmer meg for å dra ned dit, kommer det til å gå en kule varmt.

Slakter «Farmen»

Leif langer for øvrig kraftig ut mot TV 2 flaggskip.

– «Farmen» er gått ut på dato. Det er begynt å bli skikkelig kjedelig – et «leke gård»-opplegg. Men nå ble det et jævla liv. Mitt mål var at de virkelig skulle kjenne på kampen for tilværelsen, sier Leif.

Deltageren som anklager Leif, sier at hun og flere av de andre lenge diskuterte om de skulle kreve at Leif ikke burde få komme på finaleinnspillingen.

– De burde tatt mannen ut av innspillingen etter det han gjorde.

ÅRETS DELTAGERE: Øverst f.v.: Erik Rotihaug, Vibecke Garnaas, Asad Shehada, Mathias Scott Pascual, Jan Erik Brodahl, Leif Kristian Tindeland, Marte Flobergseter, Terje Leer, programleder Gaute Grøtta Grav, Leif Haugo Stavenjord, Berit Ivy Junge, Vivian Kvarven, Ingebjørg Monique Haram, Stine Alice Claussen-Væringstad og Agna Hollekve. Foto: Espen Solli/TV 2

