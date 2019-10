«Dagsrevyen» beklager nakenbilder i «Exit»-innslag

– Det er bare å beklage, sier «Dagsrevyen»-sjefen om at eksplisitte naken- og sexscener fra Exit ble vist i en sending.

«Dagsrevyen»-sjef Hanna Thorsen beklager at det ble sendt nakenbilder og sexscener i «Dagsrevyen» lørdag 5. oktober, i forbindelse med serien «Exit».

– Det er bare å beklage. Vi burde ha advart for så eksplisitte scener som ble vist. Vi burde valgt andre klipp, sier hun ifølge Medier24.no.

Det har kommet inn en rekke klager til NRK etter et innslag om serien på «Lørdagsrevyen».

«NRK burde holde seg for gode til å vise grove sexscener fra videoen midt i «Lørdagsrevyen»», lyder en av klagene, som kaller vurderingen «tragisk».

En annen klager skriver at vedkommende «synes det var kvalmt å få sexscener fra «Exit» slengt i trynet på «Dagsrevyen». Glad ungen ikke var gammel nok til å oppfatte hva det var».

Flere klager også på at det blir sendt tidlig på kvelden, slik at barn og unge uforvarende ble eksponert for sexscener.

I sin redegjørelse fortalte Thorsen at de gjorde en grundig vurdering i forkant på hvilke bilder som ble valgt ut til innslaget. Samtidig sier hun at de lett kunne valgt andre bilder i dette innslaget.

