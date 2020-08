DØD: Brita Blomquist døde søndag. Hun ble 88 år gammel. Foto: Magnar Kirknes

Brita Blomquist er død

Mangeårig NRK-veteran Brita Blomquist er død. Hun gikk bort 9. august og ble 88 år gammel.

Oppdatert nå nettopp

– En fargerik og spesiell dame er borte. Vi er lei oss for å fortelle at Brita døde i går etter et kort sykeleie, 88 år gammel.

Det skriver datteren Synne Syvertsen Blomquist på morens facebook-side mandag. Familien er inneforstått med at VG omtaler dødsfallet.

– Vi skulle selvfølgelig hatt en siste stor fest for Brita, men på grunn av situasjonen med Covid-19 er det ikke mulig, skriver datteren videre.

les også - Håper jeg lever lenge nok til å se barnebarna vokse opp

Brita Blomquist var kjent både fra TV og radio - som programleder for Frokost-TV, Nitimen - og ikke minst reiseprogrammet God Tur. Hun var kjent som reisentusiat og drev helt til det siste firmaet «Britas god tur».

– Hun var et fyrverki av et menneske, sier den tidligere NRK-medarbeideren Anette Groth til VG.

De to kjente hverandre etter at de delte kontor på 1980-tallet.

– Jeg var sammen med Brita på en tur til Irland i januar i år for å gjøre research til en tur hun planla dit. Da var hun skrøpelig og dårlig til bein. Men hun hadde likevel en begeistring og en unik stpåpåvilje. Brita var alltid veldig morsom å være sammen med, sier Anette Groth.

Synne Syvertsen Blomquist har gitt VG tillatelse til å gjengi det hun skriver på morens facebook-side:

– Brita var en sterk kvinne, som lærte oss at kvinner (og menn) kan få til det de vil. Alt er mulig, mente Brita. Hun sto for raushet, gjestfrihet, toleranse og inkludering. Men først og fremst var hun frihetselskende og utradisjonell. Brita la gjerne på litt for å gjøre en historie bedre. Hun var et sosialt samlingspunkt for mange mennesker.

Hun forteller at moren døde fredelig of svært takknemlig over det livet hun hadde hatt.

– Fantastisk, var ordet hun selv brukte, skriver datteren.

forrige













fullskjerm neste PROGRAMLEDERE: Brita Blomquist of Toppen Bdech var programledere sammen i Frokost-TV på NRK

Publisert: 11.08.20 kl. 10:33 Oppdatert: 11.08.20 kl. 10:47

Mer om TV NRK

Fra andre aviser