TAR KRITIKK: Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Medier24: NRK erkjenner at kringkastingssjefen burde vært informert

I etterkant av kontroversen rundt programmet «Folkeopplysningen» og hvordan de utforsket påvirkningen av falske nyheter på videregående, medgir NRK at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen burde visst om saken tidligere.

Nå nettopp







Ifølge Medier24 var det krisemøte i NRK onsdag der ledelsen og kommunikasjonsavdelingen blant annet diskuterte en «kommunikasjonsutfordring» knyttet til «Folkeopplysningen»-programmet om falske nyheter.

les også NRK-sjefen etter kritikkstorm: Vil ikke beklage «Folkeopplysningen»-stunt

Torsdag morgen sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK at han ikkje visste om metodebruken i programmet. Han skal først ha blitt informert tirsdag, dagen før VG først omtalte prosjektet.

Eksternredaktør Petter Wallace, prosjektredaktør Jan Egil Ådland i eksternredaksjonen og etikkredaktør Per Arne Kalbakk var dem som gjorde vurderingene når det kom til metodebruken.

SKAPTE FALSKE NYHETER: Andreas Wahl fra NRK-programmet «Folkeopplysningen» har laget «fake news» i forbindelse med et nytt program. Foto: Kaja Andersen / VG

– I etterpåklokskapens lys ble det kanskje undervurdert hvor mye oppmerksomhet det ville få, sier Eriksen til Medier24.

Til medienettstedet sier Kalbakk og Petter Wallace at kringkastingssjefen burde ha blitt orientert:

– Med tanke på hvor sterke reaksjoner som kom, og hvor høyt politisk dette gikk, så er det lett å si seg enig i at ja, vi burde informert kringkastingssjefen, sier etikkredaktøren.

les også NRK innrømmer: Kan ha påvirket kommunevalget

Eriksen sier til nettstedet at behandlingen ikke har svekket hans tillitt til redaktørene:

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke kan være inne i alle programavgjørelser. Men som kringkastingssjef er jeg ansvarlig redaktør på alt som blir sendt og publisert i NRK. Denne prosessen har ikke svekket min tillit til redaktørene i NRK overhodet, sier han.

les også Elever om Folkeopplysningens valg-stunt: – En positiv tankevekker

Til VG sa Eriksen torsdag at han registrerer kritikken som har kommet, men ikke har planer om å komme med noen beklagelse.

Kritikken har kommet etter at det ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

Målet var å påvirke tirsdagens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

Enkelte har hevdet at stuntet kan ha påvirket ikke bare skolevalget, men også det reelle valget. Selv NRKs etikkredatør kan ikke utelukke det.

Publisert: 05.09.19 kl. 13:55







Mer om