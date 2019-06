RYKTEFLOM: O.J. Simpson og Khloe Kardashian. Foto: AP og PA

O.J. Simpson om Khloe Kardashian: – Hun er ikke min

O.J. Simpson (71) tar omsider oppgjør med de intense spekulasjonene om at han hadde et eventyr med Kris Jenner (63) for 35 år siden.







To dager etter at han kastet seg ut i sosiale medier i en nyopprettet Twitter-konto, serverer O.J. Simpson klar tale:

– Jeg vil understreke at jeg aldri på noen som helst måte var interessert i Kris, hverken seksuelt eller romantisk. Og jeg fikk heller aldri det inntrykket at hun var interessert i meg, sier den tidligere fotballstjernen og skuespilleren i et videoopptak.

Utspillet handler selvsagt om de hardnakkede ryktene om at han skal være far til en av Kris Jenners døtre, nemlig Khloe Kardashian (34).

– Så alle disse smakløse historiene er bare løgn og fanteri, legger han til.

O.J. Simpson sier at Kris Jenners daværende ektemann, advokaten Robert «Bob» Kardashian, var som en bror for ham.

– Han var en fantastisk mann. Han møtte og giftet seg med Kris, og de hadde det virkelig fint sammen, så lenge de faktisk var sammen. Dessverre tok det slutt, sier han om vennenes ekteskap.

Simpson, som er gudfar for Kim Kardashian (38), forteller at han er stolt av alle Kardashian-jentene.

– Det vet jeg Bob hadde vært også om han fortsatt var her. Men det enkle faktum er altså at hun er ikke min, sier han om Khloe.

DØD: Robert Kardashian, her avbildet i 1996, ble 59 år. Foto: Nick Ut / AP

Simpson har allerede fått over 640.000 følgere på Twitter.

Robert Kardashian stilte opp som forsvarer da Simpson i 1994 ble tiltalt for drapet på sin ekskone Nicole Brown Simpson og hennes nye kjæreste Ron Goldman. Etter en av tidenes mest oppsiktsvekkende rettssaker ble Simpson frikjent, men han ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.

At Kardashian-familien nå har etablert seg som verdens mest berømte og innflytelsesrike reality-familie gjennom «Keeping Up With The Kardashians», har utgangspunkt i nettopp den enorme medieoppmerksomheten rundt O.J., drapssaken og Robert Kardashian.

Robert og O.J. møttes på tennisbanen i 1969, og var bestevenner og forretningspartnere i flere tiår. Sammen tok de med seg familiene sine på utallige ferier, lunsjer og sammenkomster.

Da Robert Kardashian døde av kreft i 2003, åtte uker etter at han fikk diagnosen, hadde han og Kris vært skilt i over ti år.

O.J. Simpson slapp i 2017 ut på prøve etter at han i 2008 ble dømt for væpnet ran og kidnapping. Opprinnelig lød dommen på 33 års fengsel. Simpsons forsvarere hevdet at dommen var ekstra streng for å veie opp for at han ble frikjent for drapet på ekskona og Goldman.

Publisert: 17.06.19 kl. 18:59 Oppdatert: 17.06.19 kl. 19:09