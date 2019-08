NYGIFT: De var på sin første date i 2008. Lørdag giftet Camilla Luddington og kjæresten Matthew Alan seg i en vielse på stranden i California Foto: NINA PROMMER / EPA

Strandbryllup for «Grey's Anatomy»-stjerne

Camilla Luddington, best kjent som legen Jo Wilson, i den populære TV-serien giftet seg lørdag med kjæresten Matthew Alan i et romantisk strandbryllup i California

Nå nettopp

Det er People som omtaler denne nyheten først.

– Jeg hadde bare et krav til vielsen og det var at jeg ville se havet, sier Camilla Luddington til People.

Til stede var 70 av parets familiemedlemmer og nærmeste venner. Luddington og Alan har vært et par i flere år – og sammen har de datteren Hayden (2).

– Vi var veldig klare for å gjøre det nå. Vi har jo et barn sammen og har lenge følt oss som gift. Samtidig er det noe romantisk over å gjøre det «ordentlig» og faktisk ha Hayden til stede, forteller Luddington.

Melodien «Sweet Disposition» fremført av gruppen Temper Trap var en sentral del av bryllupsseremonien – og det var ikke tilfeldig.

– I 2008 gikk vi på en konsert med Temper Trap og det var første date, forteller Camilla Luddington til People.

Og i 2017 kunne hun dele denne glade nyheten med sine tre millioner følgere på Instagram:

17. januar i fjor la hun stolt ut dette bildet av forlovelsesringen som hun hadde fått av sin da kommende ektemann på nyttårsaften:

Publisert: 18.08.19 kl. 11:24

