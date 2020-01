HUSKER INGENTING: Susann Michaelsen føler seg bedre dag for dag etter at hun opplevde å kollapse for snart halvannen uke siden. Foto: Bjørn Frostad

NRKs sportsanker innlagt på sykehus: – Seks dager av livet mitt er borte

For to uker siden gikk NRKs populære sportsanker Susann Michaelsen (46) ned for telling. I seks dager gikk hun inn og ut av en komalignende tilstand.

– Jeg trodde jeg brygget på en influensa, så fikk jeg en infeksjon som igjen utviklet seg til hjernebetennelse. Det er visst noe som én eller to av 100.000 opplever å få, forteller Susann Michaelsen til VG.

Ifølge Store Medisinske Leksikon er hjernebetennelse, encefalitt, en betennelsesreaksjon i selve hjernevevet.

– Legen min sa at han aldri hadde sett noe lignende. Det siste håndfaste jeg husker var at jeg sendte en melding til vaktsjefen om at jeg kanskje trengte erstatning, sier Michaelsen som egentlig hadde jobbhelg i NRK-sporten sist helg.

Det var samboeren Jan Woldengen som fant henne i sengen til deres seks og et halvt år gamle sønn Adrian om morgenen. Hverken han eller ambulansepersonellet som kom til fikk kontakt med henne.

– Jeg hadde puls helt nede i 35, så legene trodde først det var noe galt med pulsmaskinen, sier Susann Michaelsen.

De så imidlertid at det var forandringer i hjernen, forteller hun, og at den hadde skrudd seg av fordi den trengte hvile.

– Jeg trodde jeg hadde sovet én natt, men det var seks. Jeg har masse bilder som jeg ikke vet er drøm eller virkelighet – jeg har blant annet svart på meldinger og spørsmål, og kommunisert med samboeren min, uten at jeg husker noe som helst av det, sier hun.

Lørdag – en drøy uke etter at hun ble lagt inn – fikk hun endelig permisjon fra sykehuset for å feire datteren Indias åtteårsdag.

«Barns bursdager er alltid merkedager, for en stolt mor eller far, men denne har vært helt eksepsjonell», skriver Michaelsen i et privat Facebook-innlegg, der hun også deler hva som har skjedd henne med sine følgere.

«I én uke har jeg vært inn og ut av koma og klarer ikke å skille mellom hva som er drøm/virkelighet. Jeg er sjokkert, men glad for at så mange tar vare på meg og mine», skriver hun og takker for all støtte.

I BEDRING: – India har fått Elsa-kostyme og er veldig fornøyd, men jeg kjenner knapt igjen meg selv, sier Susann Michaelsen. Hun har gitt VG tillatelse til å bruke bildet. Foto: PRIVAT

– Men fy fader, da var jeg sliten etterpå, sier hun om feiringen av datterens bursdag.

– Jeg merker at jeg bruker lengre tid på å finne ord, men det kommer seg dag for dag. Alt tar krefter, selv de minste og mest naturlige ting som å ta seg en dusj, sier hun.

– Hvordan tar barna dette?

– De blir jo litt skremt, de skjønner at noe er galt. Jeg har iallfall fått ekstra mye kos de siste dagene! Og jeg er veldig glad for at dette skjedde meg og ikke ett av barna, sier Michaelsen som også har bonussønnen Julian på 13.

Foreløpig vet ikke Susann Michaelsen hvor lenge hun må bli på sykehuset. I helgen har hun hatt permisjon på dagtid, men må tilbake til uken for flere undersøkelser og – ikke minst – hvile.

– Jeg er blitt fortalt at det tar syv uker å komme i form igjen etter den uken jeg var borte. Det skal også være vanlig å få kognitive problemer i etterkant av en hjernebetennelse, men jeg håper jeg slipper det – det kommer helt an på hvordan jeg kommer meg. Jeg må bare være tålmodig. Dét er jeg ikke av natur, men nå har jeg ikke noe valg, sier hun.

Susann Michaelsen beskriver det som «flaks» at kroppen hennes har respondert positivt på medisinene hun får.

– Det var det faktisk ingen garanti for, så jeg er optimistisk. Men det er en merkelig opplevelse – seks dager av livet mitt er borte.

Publisert: 19.01.20 kl. 19:44

