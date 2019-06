GAMLE OG NYE FJES: Sofie Caroline Nilsen, Julianne Nygård, Linnéa Myhre, Martine Lunde, Caroline Berg Eriksen og Anniken Jørgensen er klar for høstens sesong. Foto: TV 2

Linnéa Myhre inn i «Bloggerne»

Den tidligere sinnabloggeren Linnéa Myhre er med i den kommende sesongen av «Bloggerne».

TV 2 melder at Myhre (29) og Sofie Caroline Nilsen er med i den ellevte sesongen av realityserien.

Myhre startet som en antiblogger med «Alt du vet er feil», som etter hvert ble flyttet til «Linniiie». I 2012 la hun blogging på hylla for å prioritere bok, og fikk stor suksess med «Evig søndag». Tidligere samme år vant hun og NRK P3 medieprisen for web-TV-serien «La Linnéa leve», som tok for seg Myhres kamp mot sine psykiske problemer. Hun ga også ut ytterligere to romaner før hun begynte å blogge igjen i 2016: «Hver gang du forlater med» og «Kjære».

– Jeg elsker «Bloggerne» og har sett alle sesongene. Jeg har alltid synes det har sett spennende ut å dele livet sitt på denne måten, og nå var jeg moden for å bli med, sier Myhre ifølge pressemeldingen fra TV 2.

Hun lover at seerne vil få et innblikk i hverdagen hennes, der jobbing med podkast og ny bok tar mye tid. Myhre har også en uformell brusblogg på sosiale medier og driver podkasten «Kvinneguidens venner» sammen med Stine Melbø.

– I tillegg prøver jeg å balansere egen psykisk helse og et langdistanseforhold, samtidig som jeg prøver å finne ut hvem jeg er, forteller Linnéa.

Det andre nye fjeset i sesongen er livsstilsblogger og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Sofie Caroline Nilsen (20).

– Jeg har hatt en drøm om å være med i «Bloggerne» hele veien, og var ikke i tvil da jeg ble spurt. Det blir både spennende og gøy å dele mer – og at leserne kommer enda tettere på livet mitt, familien min og ikke minst livet med Morten. Man får kanskje se en litt annen side av meg enn tidligere, sier Nilsen.

Fire tidligere deltakere er også med videre: Anniken «Annijor» Jørgensen (22), Martine Lunde (23) med kjæresten Aleksander Sæterstøl (23), Caroline Berg Eriksen (32) med ektemannen Lars-Kristian Eriksen (35), Julianne «Pilotfrue» (29) inkludert ektemannen Ulrik Nygård (39).

Sesongen får premiere i august på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

Publisert: 12.06.19 kl. 13:06 Oppdatert: 12.06.19 kl. 13:33