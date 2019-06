HOVEDROLLE: Miley Cyrus spiller popstjernen Ashely O i en episode av den kommende «Black Mirror»-sesongen. Foto: Netflix

Miley Cyrus om norsk regissør: – Vi ble veldig nære venner

Popstjernen beskriver Anne Sewitsky som en morsfigur i tiden da hun mistet huset sitt i skogbrann mens hun spilte inn «Black Mirror».

Miley Cyrus (26) har hovedrollen som Ashley i episoden «Rachel, Jack and Ashley Too», som kommer på Netflix 5. juni. Den episoden er regissert av norske Anne Sewitsky (41), som tidligere har stått bak serier som «Himmelblå», «Koselig med peis» og «Monster», og filmer som «Sykt lykkelig», «De nærmeste» og «Sonja».

PLAKAT: Slik promoteres episoden der Miley Cyrus har hovedrollen. Foto: Netflix

I et intervju med Vanity Fair i februar, snakket Cyrus om opplevelsen av å spille inn episoden, og hvordan det var da hjemmet hun hadde med Liam Hemsworth i Malibu brant ned til grunnen mens hun var på innspilling i Sør-Afrika.

– Å miste hjemmet mitt, miste den roen, fikk meg ut av fatning. Jeg dro ikke tilbake. Det føltes som om røttene ble røsket vekk under meg. Jeg jobbet med «Black Mirror» i Sør-Afrika, og dagen jeg hørte vi hadde mistet huset, var scenen min i rollefigurens hus i Malibu. Rollefiguren skulle ha et panikkanfall, så inspirasjonen var der, forteller Cyrus før hun utdyper om forholdet til den norske regissøren:

REGI: Anne Sewitsky, her på premieren av «Sonja» på Sundance filmfestival i Utah i USA i januar. Foto: GEORGE FREY / EPA

pullquote – Regissøren Anne Sewitsky (navnet er stavet Sewitzky i Vanity Fair-intervjuet, journ.anm.) og jeg ble veldig nære venner, siden jeg gikk gjennom alt dette så langt hjemmefra. Hun var virkelig den eneste morsfiguren jeg hadde. Det å oppleve det sammen – og kjenne på hvor ekte det var, gjorde at vi skapte noe jeg synes er magisk.

Stjernen legger til at det er vanskelig for henne å være stolt av det hun lager, men at hun er veldig stolt av det hun og Sewitsky har laget sammen.

– Det forteller faktisk min historie på en mørk og morsom måte, som den serien pleier å gjøre, og sånn livet er, sier Cyrus.

«Black Mirror» er en antologiserie med frittstående episoder med ofte mørkt, satirisk og samfunnskritisk innhold.

KUNSTIG INTELLIGENS: En robot-dukke ved navn Ashley Too har en sentral rolle i «Black Mirror»-episoden. Foto: Netflix

Anne Sewitsky er for tiden på innspilling av sesong to av Stephen King- og J.J. Abrams-serien «Castle Rock» i Boston, og er utilgjengelig for kommentar.

Det var i Woolsey-brannen i California, den dødeligste i delstatens historie, at Cyrus og Hemsworths hjem gikk opp i flammer.

Cyrus opplyser i intervjuet at ingen liv gikk tapt da deres hus brant ned, og at hun ikke mistet noen nære, men at de mistet alt materielt. Ifølge henne var hjemmet ikke fylt av dyre, meningsløse ting, men kunst av mennesker hun respekterer, og datamaskiner med musikk og papirer med håndskrevne sangtekster.

I etterkant av brannen giftet Cyrus og Hemsworth seg, men hun sier til Vanity Fair at hun ikke føler seg noe annerledes:

– Null prosent annerledes. Jeg vil si at å miste det huset forandret oss mye mer enn det å gifte seg forandret oss.

