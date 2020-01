I SENTRUM: Odd Nordstoga omgitt av (f.v.) Linnea Dale, Frida Ånnevik, Aslag Haugen, Morgan Sulele, Tuva Syvertsen og Chris Holsten. Foto: Wilfred Lie/TV 2

Nordstogas kveld i «Hver gang vi møtes» – terningkast låt for låt

Odd Nordstoga er første hedersgjest ut. VGs anmelder Marius Asp startet med å trille terningkast seks. Gi din dom, du også.

– Det var mest jeg som pratet, forklarte en munter Nordstoga (47) om TV-programmet da VG møtte ham på pressetreff i Oslo onsdag. Den folkekjære trubaduren røpet samtidig at han er både oppfarende og nevrotisk.

– Men i sum, i bånn, lar jeg meg ikke vippe av pinnen veldig lett, forsikret han.

I kveld skal han hylles av Linnea Dale (28), Frida Ånnevik (35), Aslag Haugen (59), Morgan Sulele (28), Tuva Syvertsen (36) og Chris Holsten (26).

Sekser

Frida Ånnevik sa i episoden, før sin fremføring, at hun ikke skjønner hvorfor hun vil seg selv så vondt.

– Dette er dritskummelt, mente hun.

35-åringen trengte ikke å bekymre seg. Hun sørget for at VGs anmelder Marius Asp (40) trillet en sekser som første terning ut i kveld.

IMPONERTE: Frida Ånnevik. Foto: TV 2

Hellbillies-Aslag før innspillingen: – Har blitt spurt syv ganger før

Da VG møtte alle deltagerne på første innspillingsdag på Vestre Kjærnes gård utenfor Moss i fjor sommer, var alle en smule nervøse. På spørsmål om hva han gruet seg mest til, svarte Nordstoga:

– Jeg håper ikke jeg kommer til å grine, men jeg gjør det sikkert, så lettrørt som jeg er. Det plager meg litt at pressen er så opptatt av at disse tårene genererer lesertrafikk. Så ærlig må jeg få lov til å være. Jeg har et litt karslig ideal, så nei, jeg har absolutt ikke noe behov for å grine på TV, sier trubaduren, som er blitt spurt mange ganger før om å være med.

VG gir altså sin musikalske dom over hvert bidrag gjennom premieresendingen. I «Folkets dom» lenger ned i artikkelen kan også VG-leserne gi terningkast underveis i programmet.

