«Love Island», her med tidligere deltagere, skulle spilt inn sesong syv i år.

Britiske «Love Island» avlyst

ITV har gitt opp alle håp om å spille inn sjekkeserien i år.

Dermed blir det ingen «Love Island» for hverken deltagere eller TV-seere i 2020. Coronaviruset har satt stopper.

TV-kanalen har i det lengste håpet at det skal bli mulig å servere seerne en ny runde romantikk, men den gang ei.

– Vi har prøvd på alle mulige måter å få til innspilling av «Love Island» i sommer, men det er rett og slett ikke mulig å produsere det på en måte som kan sørge for sikkerhet for alle. Og det er førsteprioritet for oss, sier Kevin Lygo, direktør i ITV, i en pressemelding:

– Under normale omstendigheter ville vi ha planlagt for en snarlig avreise til Mallorca akkurat nå for å gjøre villaen klar. Nå er det helt uaktuelt, sier TV-sjefen, som beklager overfor all fans.

Men «Love Island» er ikke lagt på is for godt. ITV sier at serien vil gjøre solid comeback i 2021.

Ifølge kilder Daily Mail har vært i kontakt med, har ITV allerede brukt store ressurser på den nå skrinlagte sesongen – den syvende i rekken.

Om det blir noen ny norsk sesong av realityserien, er foreløpig uvisst.

– Vi har ennå ikke besluttet om vi skal produsere en ny sesong av «Love Island», sier Jan-Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, til VG.

TV3 sendte første runde, med Tone Damli som programleder. Morten Hegseth Riiber overtok som programleder for sesong to på TV 2.

Her til lands er det TV 2 Sumo som sender «Love Island UK».

Publisert: 04.05.20 kl. 12:59 Oppdatert: 04.05.20 kl. 13:53

