Tårevåt Mia Hundvin ut av «71 grader nord»: – Har nesten blitt en god taper

Mia Hundvin (42) har normalt kontroll og blir sjelden rørt. Følelsene tok likevel overhånd da hun ble slått på målstreken før semifinalen.

– Jeg griner ikke. Det her er ikke tårer. Ta meg sammen, ta meg sammen, ta meg sammen! sa en både lattermild og gråtkvalt Hundvin etter å ha blitt slått av Jon Almaas (52) i duell.

Da Almaas ble blank i øynene, og Øystein Pettersens (37) tårer trillet, var det umulig for Hundvin å holde tilbake. Også Erik Follestad (30) og Atle Pettersen (30) var grepet da den siste kvinnen i konkurransen tok avskjed.

– Disse gutta var de nærmeste jeg hadde hatt den siste tiden, så der og da betydde det veldig mye. Vi hadde vært sammen dag og natt i fire uker. Samtidig føltes det som jeg kjempet en kamp for kvinner. Man blir jo helt tullete i hodet. Dette er jo ikke den viktigste kvinnekampen jeg har tatt, sier en leende Hundvin til VG.

Den tidligere håndballstjernen er ikke lettrørt. Hun opplever sjelden de store følelsessvingningene. Da hun kjente gråten presse seg på, tenkte hun: «Skitt, hva nå?».

– Jeg skammer meg ikke over tårene, men når man kjenner at man ikke har kontroll, er det uvant. Personligheten blir forvirret. Men jeg er glad for å vise følelser og en sårbar side. Jeg er så gammel nå at jeg har skjønt at det ikke er så farlig, sier 42-åringen, som ellers sier hun er «ganske sterk i knollen».

Hundvin hadde et tøft image som landslagsspiller, der hun var med på å vinne både EM og VM.

– På den tiden snakket jeg i overskrifter. Ofte følte jeg at journalistene hadde tittelen klar før vi møttes. Jeg kjente meg ikke alltid igjen i sakene. Sannheten er at det ikke er viktig for meg å være i konflikt, selv om det ofte fremsto sånn i gamle dager. Kanskje TV-seerne har skjønt nå at jeg ikke er sånn, sier hun.

I dag bryr ikke Hundvin seg om hva folk tenker om henne.

– Jeg har sagt mye dumt opp igjennom, og ting har gjerne blitt dratt ut av kontekst. Ofte har jeg også selv spilt med, på en fleipete måte. Jeg har lært meg å fortrenge, sier hun og ler.

I dag jobber Hundvin som TV-produsent, blant annet for «Brille», og holder til i samme bygg som Almaas og TVNorge.

– Jon sa på TV etter at du hadde dratt at han var glad det var han som vant duellen, for ellers hadde du ikke vært å leve med på kontoret?

– Sa han virkelig det? Det er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv, svarer Hundvin og forsikrer overfor VG at hun er en mer rutinert vinner enn som så.

– Selvsagt hadde det vært gøy å slå Jon, men det hadde vært ufortjent. Han var veldig trent og godt forberedt. Så jeg er nesten blitt en god taper, sier Hundvin.

Opp mot 800.000 seere har fulgt kjendisenes strabasiøse ferd mot Nordkapp. Det var ikke Hundvin forberedt på.

– Jeg har blitt spurt om å være med i «Mesternes mester» før, og er forsøkt lokket med 1,1 millioner seere. Jeg elsker «Mesternes mester», men har ikke noe der å gjøre. De som er med der, er sånne som ikke klarer å slutte å trene. Men det klarte jeg. Jeg trodde at «71 grader nord» skulle gå litt mer under radaren. Der tok jeg feil, gliser Hundvin.

Den største utfordringen var å være borte fra barna. Hundvin har en sønn på 15 og en datter på 13 med ekskjæresten, snowboarder Terje Håkonsen (45).

– Å reise fra dem var tyngst. Avskjeder er helt forferdelig. Likevel gikk det ganske fint, selv om jeg sprakk litt etter tre uker. Da lengtet jeg veldig hjem.

VG omtalte i forrige uke et ferskt podkastintervju, der Hundvin nølende og ordknapt for første gang bekrefter at forholdet til Håkonsen tok slutt for lenge siden, og at hun nå er kjæreste med TV-produsent Jørgen Høst (39).

– Hvorfor er du så hemmelighetsfull?

– Jeg føler ikke at det er noe jeg trenger å snakke om. Men jeg har det fint. Alt går fint. Og ja, jeg savnet kjæresten min også da jeg var på tur, svarer hun smilende.

– Andre må gjerne snakke om livet sitt, men for meg føles det helt riktig ikke å dele alt. Det er kjedelig å snakke om meg som privatperson. Det er litt sånn snork, mener Hundvin som i tillegg har et ekteskap (2000–2003) med den danske håndballstjernen Camilla Andersen (46) bak seg.

Det beste med «71 grader nord» var å få oppleve norsk natur, mener Mia.

– Jeg er enda mer forelsket i landet mitt nå enn før. Fy flate, så heldige vi er.

At hun innviet de mannlige rivalene og «71 grader nord»-seerne i menstruasjonen sin underveis, angrer hun imidlertid litt på.

– Ungene mine mente det var unødvendig, så på vegne av dem kan jeg si at jeg kunne droppet den biten. Det ble litt mye, flirer hun.

Sosiale medier og kommentarfelt har Hundvin et avslappet forhold til. Hun poster selv hyppig hverdagshumor på Instagram.

– Folk er greie. Det var verre med de brevene man fikk på 90-tallet, der folk hadde brukt penger på konvolutter og frimerker for å si «Jeg liker deg ikke. Ikke flytt tilbake til Norge». Samtidig var det litt sjarmerende, ler hun.

