LEVENDE REKLAMEPLAKAT: Caroline Glomnes i «Cammo».

TV-anmeldelse «Cammo»: Influencer-vaksine

Enda en influencer har fått nøklene til NRK. Hvordan går det denne gangen?

«Cammo»

Norsk dramakomedie i åtte episoder

Premiere på NRK torsdag 13. april

Serieskaper: Caroline Glomnes

Regi: Martin Sofiedal

Med: Caroline Glomnes, Katelyn-Kristine Dlugokinski Garbin, Hanne Lindbæk, Maria Kristina Hildonen m.fl.

Camilla Christiansen, kjent som influenceren Cammo (Caroline Glomnes), blir slått personlig konkurs. Har «glemt» å betale skatt i et antall år, nå skylder hun tre mill. Alt hun eier må tvangsselges, inkludert leiligheten og støvsugeren hennes.

Sistnevnte dings fikk hun som betaling for å ha reklamert for den. «Det blir så rent! Jeg elsker å støvsuge!», lyver hun i et Instagram-innlegg som blafrer over skjermen idet «futen» bærer ut selvsamme husholdningsmaskin. Vittig scene.

AAAANGST: Caroline Glomnes i «Cammo».

Camilla får noe som ligner på panikkangst. I hvert fall panikk. Så opprørt er hun, at før hun vet ord av det sitter hun på NAV, nesten som et helt vanlig menneske, og lurer på om de kan hjelpe henne. Hun kjenner saksbehandleren fra skoledagene. Som om ikke situasjonen var pinlig nok, liksom.

Marianne (Maria Kristine Hildonen), som hun heter, foreslår at Cammo kan bli støttekontakt for en kvinne med Downs syndrom, Kamilla (Katelyn Kristine Dlugokinski Garbin). Influenceren får panikkangst igjen. Noe så utenkelig.

Men vent! Kanskje kan situasjonen utnyttes til noe? Undrer Cammo, som vet alt som er verdt å vite om hvordan man markedsfører seg selv og alt man gjør. Dessuten: Hun har ikke egentlig noe valg. Hun er blakk, og har flyttet hjem til mamma Sofia (Hanne Lindbæk).

KOSER SEG MED GODTERI: Katelyn Kristine Dlugokinski Garbin i «Cammo».

Slik er det at Kamilla kommer inn i livet til Camilla. «Er det digg å ha Downs?», spør sistnevnte førstnevnte når hun ser hvordan Kamilla med «k» koser seg med godteri, uten å utvikle spiseforstyrrelser, og flyter i svømmebassenget, uten tanke på løshåret. Ja, Kamilla har kjæreste også, Daniel (Tim Lunaas). Det er mer enn Camilla har.

Det ligger i kortene at C + K etter hvert skal bli venner. De bonder over en felles forkjærlighet for E-Type, og Kamilla viser seg å være en drivende dyktig iPhone-fotograf. Camilla blir nominert til en pris på Vixen Awards. Kanskje er det ikke for sent for henne å bli «oppdaget» av David Eriksen likevel?

«Cammo» er en lettbent, smått moralistisk serie om det dypt overfladiske. Utstyrt med nokså grove stereotyper, og en hovedperson som det i det lengste er vanskelig å mønstre kjærlighet for. Altså Cammo, som virker grunn og selvopptatt selv til en levende reklameplakat å være.

UMAKE PAR?: Katelyn Kristine Dlugokinski Garbin (til venstre) og Caroline Glomnes i «Cammo».

Joda, vi skjønner at hun har hatt en tøff oppvekst, og er blitt dårlig oppdratt av en ufølsom mamma: En sånn som melder datteren sin på skjønnhetskonkurranser fra fireårsalderen av. Likevel. «Cammo» gjør de samme feilene igjen og igjen, gang på gang, før hun omsider lærer. Det tar tid for henne å bli et bedre menneske.

Men vi trenger ikke like henne. Vi kan like Kamilla i stedet. Det faller seg lett, all den tid Dlugokinski Garbin er en absolutt humørpille av et menneske, god som gull. Vi kan få sadistisk nytelse når Lene Kokai Flage, som feminifluenceren (et ord jeg fant opp nå nettopp, for «feministisk anlagt influencer») Katarina, nagler Cammo til veggen på illsint bergensmål.

BFF: Caroline Glomnes og Katelyn Kristine Dlugokinski Garbin i «Cammo».

«Cammo» har den fordelen at den er en NRK-produksjon, og kan trekke veksler på NRK-ete program som «Debatten» og «Nytt på nytt», og disses kjendis-programledere. Den kan skilte med et par gjesteopptredener fra ikke-NRK folk også. Blant annet den mest kongelige av alle norske influencere: Leah Isadora Behn.

Caroline Glomnes har skrevet og skapt serien («av og med» som det så tilforlatelig heter på rulleteksten), som neppe blir hennes siste. Som skuespiller er hun best i et par scener der en plutselig frigjørende tanke slår hovedpersonen, og vi kan se at hun øyner en vei ut av livet hun har arbeidet så hardt for.

En annen tilværelse er mulig. En der hun kan spise godteri og bade.

Anmelderen har sett hele serien