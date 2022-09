PREMIERE: Emily Carey på rød løper i London i august.

«House of the Dragon»-stjerne Emily Carey redd før sex-scener

Emily Carey (19) var bare 17 da hun takket ja til å spille intime scener med 30 år eldre Paddy Considine (49).

Publisert: Nå nettopp

Da «Game of Thrones»-spin-offen «House of the Dragon» hadde premiere i august, inntok den tronen som den mest sette premieren på HBO og HBO Max i Norge noensinne.

På rollelisten står blant Emily Carey og Paddy Considine, som spiller ektepar i serien – hun Alicent Hightower og han kong Visery.

Det var med blandede følelser Carey gikk løs på oppdraget. TV-ekteskapet innebærer nemlig mye intimitet.

– Jeg var fortsatt bare 17, og de første scenene jeg leste manus til, var sexscenen min og andre intime scener, sier Carey til Newsweek.

Carey, som i likhet med Paddy Considine er britisk, hadde fylt 18 da innspillingen startet.

– Men jeg var redd. På det tidspunktet hadde jeg ennå ikke møtt Paddy. Jeg ante ikke hvor morsom han var eller hvor lett han skulle komme til å gjøre denne jobben for meg. Alt jeg så var en mann på 47 år og meg. Så jeg var litt bekymret, innrømmer hun.

KOLLEGER: Paddy Consoline og Emily Carey på en pressekonferanse for «House of the Dragon» i San Diego i juli.

Carey forteller at de hadde en intimitetskoordinator på settet, som hun satte stor pris på.

– Det var fantastisk. Alle scener som kunne føles intime, ble betraktet som nettopp det. Det likte jeg, sier hun om støtten fra koordinatoren.

Hollywood og TV-bransjen har de siste årene innført en ny tradisjon med å ha en person til stede som har ansvar for å trygge skuespillerne under intime scener.

Blant annet snakker Carey om en episode der hun skulle bade kongen. Hun forklarer hvor viktig det var å kunne snakke gjennom alt på forhånd, alle scener som kunne være pinlige, og at hun aldri følte seg presset til å gjøre noe mot sin vilje.

Skremt av forløperen

19-årringen røper også i bladintervjuet at hun aldri hadde sett «Game of Thrones» før hun fikk jobben, men at hun satte seg ned og skummet gjennom da avtalen var i boks.

– Det var mye voldelig sex, og jeg tenkte: «Gud, hva er det jeg kan komme til å måtte gjøre?», sier hun.

Carey har spilt i andre serier, som «Casualty», mens Considine naturlig nok kan skilte med en langt lengre merittliste. Han er kjent fra blant annet «The Outsider», «Dead Man’s Shoes», «Journeyman» og «Pride».

House of the Dragon er basert på George R.R. Martins «Fire & Blood», og hadde premiere 22. august.

Serien i ti episoder (en ny slippes hver mandag) utspiller seg omtrent 200 år før hendelsene i «Game of Thrones» og forteller historien om huset Targaryen.

Serien fikk terningkast fem av VGs anmelder.