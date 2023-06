META-SERIE: Thomas, Harald og Truls spiller Thomas, Harald og Truls i en ny humorserie på TV 2 til høsten.

Truls, Thomas og Harald: Spiller seg selv som avdankede komikere

Thomas Numme (53), Harald Rønneberg (49) og Truls Svendsen (50) gir seg som komikere! Men bare i en ny TV-serie, da ...

Handlingen i den kommende TV-serien «Kjendis AS» på TV 2 må ikke forveksles med virkeligheten, insisterer trekløveret. Der følger vi nemlig Truls, Thomas og Harald – tre komikere som innser at middagshøyden er nådd og etterspørselen etter tjenestene deres stuper.

De må rett og slett finne seg noe annet å gjøre og hopper over til den andre siden av bordet og blir managere.

– Her er det tre karer som har bestemt seg for å gå bak i kulissene for å slippe unge, nye krefter frem. Men så har de egentlig lyst til å være i rampelyset fremdeles selv, så det er ingen god løsning. Der blir det en del trøbbel og pinligheter, sier Harald Rønneberg.

Som serietittelen lover er det vaskeekte kjendiser som skal nyte godt av de tre komikernes evner, eventuelt mangelen på sådanne, som managere; Leah Isadora Behn, Emma Ellingsen, Jan Thomas, Morten Ramm, Aleksander Sæterstøl, Leo Ajkic, Tone Damli, Fetisha Williams og Kadafi Zaman.

– Mye av innholdet er inspirert av den rare kjendisvirkeligheten som vi selv har vært en del av de siste tyve årene. Det er nok å ta av der, sier Thomas Numme.

Numme, Rønneberg og Svendsen har vært gode venner i mange år, men stort sett vært opptatt på hver sine kanter.

– Vi har jo lenge hatt et samarbeid blant annet i Plan-B-gruppen og har i mange år snakket om å jobbe sammen igjen for å lage en humorserie. Ideen til «Kjendis AS» er vel seks-syv år gammel, og nå har vi endelig fått muligheten. Det er et slags drømmeprosjekt, dette, sier Truls Svendsen.

Trioen innrømmer å være lett inspirert av Thomas Giertsens seriesuksess «Helt perfekt», men mener de selv drar karakterene mer ut i det ekstreme. De frykter heller ikke at TV-seerne skal oppfatte dem som de virkelige Thomas, Harald og Truls.

– Vi er ikke redde for det, vi tror seerne greier å skille mellom oss og rollefigurene våre. Og så tror vi mange kommer til å kjenne seg igjen i tematikken – for frykten for ikke å være relevant eller populær nok, dukker opp i flere faser av livet for de aller fleste, enten det er på privaten eller det er på jobben, mener de.

– Dere er ikke avleggs, altså?

– Det er nok å dra det noe langt, sier Thomas Numme og peker på Rønnebergs «Helt Harald», Svendsens program med Eyvind Hellstrøm og sin egen aktuelle programlederjobb i «Hemmelige duetter».

– Men den dagen kommer, vi vet bare ikke når, supplerer Harald Rønneberg.

– Men vi er ikke helt der ennå, altså!