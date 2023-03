TV-STJERNE: Sarah Snook på premiere i New York mandag.

«Succession»-stjernen Sarah Snook overrasket: Viste babymage

Skuespiller Sarah Snook (35) venter sitt første barn.

Det ble tydelig da stjernen møtte opp til premiere på sesong fire av TV-serien «Succession» i new York mandag. Graviditeten har ikke vært offentlig kjent før nå.

– Jeg føler meg fantastisk, sa 35-åringen til «Entertaintment Tonight», og la til at hun er spent.

Australske Snook betrodde at hun er hele 32 uker på vei, og at det dermed bare er to måneder igjen til termin.

– Så jeg trenger ikke vente lenge, la hun til.

Skuespilleren spiller rollen som Shiv Roy i «Succession». Hun opplyser nå at hun var gravid under innspillingen av den nye sesongen.

– Men magen var ikke superstor, så den vises ikke, forklarte hun.

På privaten er Snook gift med den australske komikeren Dave Lawson (44). De giftet seg i 2021. Lawson, som har en sønn fra før, var konas ledsager på premieren.

EKTEPAR: Sarah Snook og Dave Lawson i New York.

Snook var ikke den eneste som snakket om baby på den røde løperen.

Også svenske Alexander Skaarsgård (46) bekreftet at han er blitt pappa for første gang. Dermed er også kjæresten, den svenske skuespilleren Tuva Novotny (43), blitt mamma (igjen).

Den fjerde sesongen av «Succession, der en hel episode er spilt inn i Norge, er den siste i HBO-serien. Sesong fire har offisiell premiere 27. mars.

Her er scener fra den kommende sesongen: