STAND-UP-VETERAN: Chris Rock.

Chris Rock blir historisk på Netflix

Chris Rock (57) blir den første komikeren i verden til å gå live med en egen spesial på strømmekanalen.

– Dette blir et uforglemmelig øyeblikk. Vi er så beæret over at Chris Rock vil være banebryter, sier Robbie Praw, visepresident i Netflix’ divisjon for stand-up og komedier, på Netflix’ egne nettsider.

– Chris Rock er en av de mest ikoniske og viktigste stemmene innen komedie i vår generasjon. Vi er henrykt over at hele verden skal få oppleve en direktesendt Chris Rock-begivenhet og være med på å skrive historie, legger Praw til.

Datoen er ikke kunngjort, men det vil skje tidlig på nyåret.

57-åringen har vært å se på Netflix før, med «Chris Rock: Tamborine» fra 2018. Men det var i opptak. Han har også vært blant komikerne i strømmekanalens «Netflix Is a Joke»-festival.

Men den kommende spesialen er Rock helt alene om.

Selv har han til gode å kommentere nyheten, som omtales av CNN, Variety og andre store medier.

Rock er i disse dager på veiene med «Ego Death World Tour», sammen med komikerkollega Dave Chappelle (49).

Åtte måneder har gått siden Rock fikk hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg i forbindelse med en annen direktesending. Will Smith (54) klappet til Rock, som var prisutdeler, under Oscar-gallaen i Los Angeles: