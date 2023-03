FINITO: Sesongavslutningen av «The Last of Us» inneholder noen av øyeblikkene spillere har ventet lengst på.

«The Last of Us»-skaperen om avslutningen: − Så intenst

Serieskaper Craig Mazin måtte holdes i tøylene for å ikke kopiere hver minste detalj fra spillets avslutning, som han mener er bortimot perfekt. NB! Inneholder spoilere fra siste episode av «The Last of Us».

VG var nylig til stede på en digital pressekonferanse med Mazin og Naughty Dog Naughty DogSpillproduksjonsselskapet som står bak PlayStation-spillene «The Last of Us» 1 og 2. -sjef Neil Druckmann. De er seriens ledende produsenter, og svarte på journalistenes spørsmål om første sesong, som hadde sin finale mandag.

De forteller at det gjennom hele produksjonen har vært diskusjoner om hva de vil endre og hva de vil beholde fra kildematerialet.

– Neil var aldri personen som sa «vi må gjøre det som i spillet». Det var det jeg som var. For jeg er en så stor fan, sier Craig Mazin spøkefullt.

Han sier at det var spesielt uaktuelt å ta store kunstneriske friheter med historiens avslutningen. Som spillere, og nå også seere vet, så finner ikke Joel og Ellie noen cordyceps-kur.

Før The Fireflies, og deres leder, Marlene, får utført inngrepet som ville tatt livet av Ellie, så griper Joel inn. Han rømmer med den lille jenta bevisstløs i armene, og etterlater seg et blodbad. Episoden rundes av med en gripende konfrontasjon. Hva skjedde egentlig på operasjonssalen, vil Ellie vite.

– Det var tider hvor jeg sa «forresten, dette skal vi gjøre nøyaktig som i spillet. Jeg bryr meg ikke.» Som spiller så har jeg jo spilt slutten. Hvorfor ville jeg endret den? Slutten er fantastisk, sier Mazin.

TEAM: Fra venstre: Craig Mazin, Bella Ramsey, Neil Druckmann, Pedro Pascal.

I et intervju med VG tidligere i mars fortalte Troy Baker, som spiller Joel i spillene, at han hadde delte meninger om avslutningen.

– Da vi spilte inn slutten, så husker jeg at jeg sa til Neil: «Er du sikker på at du vil gjøre dette? Folk kommer til å miste det», fortalte Baker. Se intervjuet nederst i saken.

Men likheter til tross: HBO-versjonen har heller ikke vært redd for å ta egne valg.

– Det er viktig å gi tanker en sjanse og leke med dem. «Hva om Sam var døv?» eller «hva om Bill og Frank hadde et fantastisk forhold?» Hvis du ikke gir noe en sjanse så kan det føles kvelende, sier Mazin.

I originalspillet har Sam alle sanser intakt, og Bill og Frank er ikke lenger sammen.

Serien bruker også tid på forhistorien til Ellies mor, Anna, noe spillet aldri gjorde. Her skjuler det seg dessuten et digert påskeegg, spesielt for gamere. Ashley Johnson, som spiller Anna, spilte nemlig Ellie i begge «The Last of Us»-spillene.

BÅDE MOR OG DATTER: Ashley Johnsen har tidligere rost Bella Ramsey opp i skyene, og mener det er hun som nå er Ellie.

– For meg er dette det mest tilfredsstillende aspektet i hele serien. For jeg er en fan av spillet og av Ashley. Som jeg ofte sier, Troy (Baker) kan forsvinne inn i tusen roller, men Ashley høres ut som Ellie og Ellie høres ut som Ashley. Å se henne føde seg selv, på et vis, og at hun knytter sammen sin egen Ellie med Bella, det var så intenst, forteller Mazin.

Neil Druckmann sier han har puslet med Annas historie i årevis, men har aldri funnet riktig medium til å fortelle den. Han mener den passer perfekt inn i serien.

– Når du vet hvor nære Marlene var med Anna, og at Annas døende ønske var «ta vare på barnet mitt», så gir det mer tyngde til valget Marlene prøver å ta på vegne av menneskeheten, sier Druckmann.

De største utfordringene

Til VG forteller skaperne at en lang og vanskelig produksjon har gitt bøttevis med utfordringer som kanskje ikke har vært så synlige på skjermen.

– Hele byen til Bill, Lincoln, ble bygget ut av ingenting. Og det var masse CG CGCG/CGI er kort for «computer generated imagery». Effekter skapt ved hjelp av datamaskiner. , ingen av husene hadde tak, for eksempel. Vi fikk dem heller ikke så skitne som vi ønsket, forteller Druckmann.

LINCOLN: Craig Mazin (venstre) på sett med Nick Offerman, som spiller Bill, eremitten som gjør byen Lincoln til et fort.

– Hvis du ikke er i bransjen så er det vanskelig å forklare, men absolutt alt er vanskelig, supplerer Mazin.

– Vi flytter oss sakte, spiller inn kanskje to sider av manus i snitt per dag, gjentar ting og gjentar ting. Skuespillerne våre gjør også veldig mye som er fysisk krevende. Bella (Ramsey) må kanskje kravle en strekning på bakken om og om igjen, Pedro (Pascal) må tåle å få snø blåst i ansiktet av en vifte om og om igjen. Alt dette er mye vanskeligere enn folk aner.

Han har også en bønn til alle kritikere og seere som konsumerer mye film og TV.

– Vær så snill, uansett hvor mye du misliker noe: Aldri beskyld de som lager det for å være late. Det er null latskap knyttet til noe som helst av dette.

I et intervju med GQ bekrefter Mazin og Druckmann at de er godt i gang med å planlegge sesong to, og sier også at det andre spillet er for stort til å greie seg med bare én sesong.

I videoen under kan du se Troy Baker snakke om veien videre for «The Last of Us». Videoen inneholder store spoilere for spill nummer to, og dermed muligens også andre sesong. Du er advart.