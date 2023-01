KLAR TIL DYST: Aslak Maurstad og Ørnulf Høyer.

Aslak Maurstad: − Lett å velge meg som andrekjempe

Søndag var det Aslak Maurstad (30) som måtte forlate «Farmen kjendis».

– Det var nok lett å velge meg som andrekjempe. Jeg er jo en tynn og spinkel fyr.

Det sier Aslak Maurstad til VG etter at han ble slått ut av førstekjempen, Ørnulf Høyer.

– Jeg veier jo bare 58 kilo – og hadde lagt en plan dersom jeg på et tidspunkt skulle bli valgt som andrekjempe. Riktignok hadde jeg løyet på meg ti kilo, men skjønte jo at jeg ville blitt et lett bytte i for eksempel tautrekking. Derfor valgte å trene mye på øksekast i all hemmelighet.

Aslak Maurstad har bakgrunn som skuespiller og manusforfatter. 30-åringen er sønn av skuespilleren Mari Maurstad.

Han er kjent fra flere populære TV-serier som blant annet «Hvite gutter», «Basic Bitch», og «Sigurd Fåkke Pult». Mange vil kanskje også huske han fra TV 2-serien «Sofa» sammen med moren og brødrene hans.

– Man kan jo lure på hva som er gledene med å være med på en serie som «Farmen kjendis». Det er jo egentlig ganske dritt å være der. Det var nesten bare møkkavær. Man spiser dårlig, man sover dårlig. All luksus er borte og alt er egentlig mye tyngre enn det ser ut til, sier Aslak Maurstad.

Samtidig karakteriserer han deltagelsen i TV-serien som en erfaring for livet.

– Jeg har fått nye venner. Dette er jo et sosialt spill, hvor en del av strategien er å gå bak ryggen til hverandre. Men jeg tror likevel at jeg hadde en god tone med de aller fleste.

Nå er Aslak Maurstad for lengst tilbake i hverdagen. En hverdag hvor han livnærer seg som gamer på fulltid.

– Jeg streamet på min egen Twitch-kanal før, men nå jobber jeg for NRK som programleder/streamer for deres gamingkanal som sendes samtidig på Twitch og NRKTV. Mange lurer på om dette kan være en jobb. Må ærlig innrømme at det gjør jeg selv noen ganger også. Men gaming er blitt en stor og viktig del av underholdningsindustrien.

FRA FARMEN TIL GAMING: Aslak Maurstad er for lengst tilbake i hverdagen. En hverdag hvor han livnærer seg som gamer på fulltid.

Aslak forteller at han alltid har vært glad i gaming og at han startet med dette for alvor i 2021.

– Dette er et nytt og ungt fenomen. Heldigvis er kjæresten min også gamer, så hun skjønner hva dette handler om, sier Aslak Maurstad.