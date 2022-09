HOVEDROLLE: Evan Peters (bildet) spiller rollen som Jeffrey Dahmer i «Dahmer – Monster: Historien om Jeffrey Dahmer».

Netflix fjernet merking av «Dahmer»-serie

Netflix «tagget» den nye TV-serien om seriemorder Jeffrey Dahmer med betegnelsen LGBTQ. Det skapte sterke reaksjoner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Monster: The Jeffrey Dahmer Story» topper listen over de mest sette seriene på Netflix akkurat nå – også i Norge.

Strømmegiganten utstyrer sine serier og filmer med emneknagger som skal gjøre det lettere for brukerne å søke etter det de vil ha. Men at de «tagget» serien om Jeffrey Dahmer med LGBTQ, ble møtt med stor kritikk fra mennesker som mente at koblingen her var totalt upassende.

På Twitter har diskusjonen herjet de siste dagene.

Nå har Netflix har fjernet emneknaggen, noe som omtales av blant annet Deadline.

LGBTQ+ står for «lesbian, gay, bisexual, transgender and queer», som på norsk kan oversettes til LHBTQ+, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer.

Jeffrey Dahmer, som i serien portretteres av skuespiller Evan Peters (35), lurte unge menn hjem til seg selv, dopet dem ned, forgrep seg på dem seksuelt, drepte og spiste dem.

New York Post har også omtalt den omstridte merkingen (artikkelen fortsetter under):

Dragstjernen B.J. Daniels fra Milwaukee er blant dem som har uttalt seg kritisk, fordi han mener koblingen krenker Dahmers ofre og støter LGBTQ+-samfunnet.

– Jeg føler at Netflix fetisjerer hele dette forferdelige øyeblikket i Milwaukees historie. Det skal ikke ses på den måten, det føles bare helt feil, sier Daniels til WISN.

Netflix har ikke kommentert kritikken, men har altså valgt å lytte til protestene.

I februar 1992 ble Dahmer dømt for drapene på 15 menn. Han hevdet selv å ha drept 17. De to øvrige ble aldri identifisert.

Selv om historien er blitt en stor seermagnet for Netflix, har familien til et av ofrene uttalt seg svært kritisk over at den i det hele tatt er laget – og måten det er gjort på.

Dahmer fikk diagnosene borderline personlighetsforstyrrelse, schizotyp personlighetsforstyrrelse og psykotisk forstyrrelse, men ble av retten erklært som tilregnelig.

SERIEMORDER: Den ekte Jeffrey Dahmer i retten i Milwaukee 25. juli 1991.

Dahmer måtte dermed sone i fengsel og ikke på institusjon, hvor han kunne fått prøveløslatelse etter 12 måneder.

Dahmer rakk ikke å sone mer enn to år før han ble drept av en medfange. Han ble 34 år.