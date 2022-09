ROCKEFAMILIE: F.v.: Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, Jack Osbourne og Sharon Osbourne i Los Angeles i 2009.

«The Osbournes» gjør comeback

17 år etter at de la ned reality-konseptet, er rockefamilien klar for en ny runde.

Publisert: Nå nettopp

– Når alt kommer til alt, orker man ikke å ha kameraer rundt i huset konstant, uttalte Ozzy Osbourne (73) da de satte punktum for MTV-serien «The Osbournes etter fire sesonger i 2005.

Men det var da. Nå kommer det nemlig mer.

Denne gangen er det BBC som står for produksjonen. Og mens forrige serien ble spilt inn i Los Angeles, der familien har hatt sin base i over 20 år, skal alt nå foregå hjemme i England.

Ozzy Osbournes og kona Sharon Osbourne (69) har beholdt sin store villa i Birmingham, og paret kunngjorde nylig at det er på tide å sette kursen hjemover igjen.

Den nye serien får tittelen «Home To Roost».

EKTEPAR: Ozzy og Sharon Osbourne, her avbildet i 2018.

– Jeg er henrykt over at Osbourne-familien vil dele det neste kapittelet i livet sitt med BBC-seerne i det som kommer til å gi et morsomt, rørende og ærlig innsyn i deres nye liv i England, sier talskvinne for prosjektet, Clare Siller, til egen kanal.

Det er planlagt ti halvtimes lange episoder.

Kelly Osbourne (37) og Jack Osbourne (36), de to av Ozzys seks barn som var med i forrige serie, stiller opp igjen – selv om de ikke blir med på flyttelasset.

BBC lover å ta seerne med på Sharons 70-årsfeiring samt at TV-seerne får være med i innspurten på Kellys første svangerskap. Hun er høygravid i disse dager.

DEN GANG DA: «The Osbournes» gikk på lufta fra 2002 til 2005.

Ozzy har i mange år slitt med helsen. I 2020 forklarte Black Sabbath-vokalisten i et TV-intervju at han er rammet av Parkinsons, en nevrologisk lidelse som kjennetegnes av blant annet bevegelseshemming og muskelsvinn.

– Det er ikke en dødsdom, men det påvirker nervene i kroppen din. Noen ganger har du en god dag, så en god dag og deretter en virkelig dårlig én, forklarte Ozzy i et TV-intervju.

I løpet av det siste året har både Ozzy og Sharon hatt corona.

Da VG intervjuet Ozzy i 2013, sa han at han etter et langt liv med dop og alkohol er heldig som fortsatt er i live.