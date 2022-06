SLUTT: Naomi Nelson og Johnny Knoxville på en premiere i Los Angeles i 2019.

Brudd for «Jackass»-stjernen Johnny Knoxville

Johnny Knoxville (51) skal skilles fra kona Naomi Nelson (41).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

12 år etter at de giftet seg, er ekteskapet over for «Jackass»-stjernen Johnny Knoxville over.

Det bekrefter rettsdokumenter, ifølge TMZ.

Knoxville sendte inn skilsmissesøknaden til retten i Los Angeles torsdag denne uken.

Paret hadde vært sammen i to år før de ble smidd i hymens lenker i september 2010. Bare to dager før bryllupet, forlovet de seg. Knoxwille og Nelson har en sønn sammen.

Ifølge amerikanske medier flyttet de to fra hverandre i fjor.

Ekteskapet er det andre for Knoxville. Han var i 12 år frem til 2007 gift med Melanie Clapp, som han har en datter med.

Knoxville er best kjent som en av hovedpersonene i «Jackass» på film og TV. Konseptet går ut på å gjøre elleville ting foran kamera. Knoxville har brukket ben og hatt hjernerystelser et utall ganger i forbindelse med innspillingene.

I 2006 fortalte han til VG at han var døden nær da de filmet et klipp hvor han klamret seg til en stor menneskerakett. Da den eksploderte holdt han på å bli spiddet av en splint fra raketten.

Her er noen eksempler på farlige filmstunt: